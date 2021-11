Frente al avance de la reactivación económica y que las urbes con vocación turística están implementando proyectos de recuperación basados en generar facilidades para abrir unidades económicas, Sonora Grill Group prevé una inversión entre los 300 y 400 millones de pesos para diferentes estados del país.

En entrevista con El Economista, Ricardo Añorve, CEO fundador de Sonora Grill Group, explicó que esta inversión se estará desarrollando durante el primer semestre de 2022. Precisamente, las ciudades en donde se abrirán las nuevas sucursales de la compañía son Ciudad de México, Cancún, Los Cabos, Nuevo Vallarta, Tijuana, León y San Miguel Allende.

Vamos a estar abriendo en ciudades donde el crecimiento sea más importante (...) Estamos viendo un momento de consumo muy importante, porque se abren las actividades y las personas salen después de un largo periodo de confinamiento, es una burbuja importante”, expuso.

Precisó que si bien están atentos a que se genere una cuarta ola de Covid-19 en el país y que la economía esté estable, acotó que la meta en el mejor de los escenarios sería abrir un máximo de ocho restaurantes en estos destinos.

“La inversión es entre 300 y 400 millones de pesos, las unidades son entre 5 y 8 unidades. La mitad abren antes del primer trimestre y la otra parte durante el segundo trimestre”, acentuó.

Ricardo Añorve informó que se espera que cada unidad nueva genere más de 100 empleos directos; “serían entre 500 y 800 empleos”.

Ahondó que hay dos factores que están haciendo que vayan por esta expansión, donde destaca que los gobiernos subnacionales se encuentran generando más facilidades de apertura y que el país está siendo más atractivo para el turismo internacional.

“Hay más facilidades y disposición a que se generen más empleos, está mucho mejor que antes del Covid-19, hemos tenido ese apoyo y respaldo en permisos, en gestiones de obra, en autorizaciones para abrir unidades”, ahondó.

“El gobierno de México tuvo la buena decisión, algunos no estarán de acuerdo, en no cerrar las fronteras de ingreso de turismo, eso hizo que las caídas no fueran dramáticas. Le estamos apostando al turismo y a la recuperación del turismo”, recalcó.

El empresario precisó que en sintonía con la recuperación de esta actividad terciaria estarán buscando hacer alianzas con grupos hoteleros.

“Es atacar ese mercado, es un nicho importante para fortalecer el crecimiento de la compañía”, subrayó.

Apertura

Ricardo Añorve dio a conocer que abrirán en diciembre de este año la sucursal número 40 en el Ángel de la Independencia, cuyo concepto es Prime Steak Club.

“Después de dos años muy complicados para la industria y para el mundo en general, nos llena de orgullo y de ilusión abrir esta nueva sucursal que comenzamos a construir antes de la pandemia y que tuvimos frenada durante muchos meses. Es reflejo del esfuerzo y la dedicación de todas las personas que están detrás de Sonora Grill Group, está dedicada a todos nuestros clientes que nos han favorecido con su presencia durante estos 18 años y a personas muy queridas de nuestro equipo y que lamentablemente perdimos en el camino”, señaló.

Este nuevo restaurante cuenta con 1,700 metros y un espacio para 450 comensales. La inversión es de 100 millones de pesos, generando 150 empleos.

Contará con una terraza, un privado para eventos con barra y cocina propia.

“Es un lugar que ofrece la posibilidad de crear distintas atmósferas bajo una misma lógica, ofreciendo salas, miradores y terrazas que acompañan la exquisita y única vista a uno de los símbolos más emblemáticos del país (...) Con el Ángel ya son 3,400 colaboradores activos en la compañía”, refirió.

kg