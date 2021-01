Desde las 14:00 horas de ayer 11 de enero, El Economista realizó un recorrido por el Centro Histórico, Roma, Condesa y Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc; también en Polanco en Miguel Hidalgo; así como Avenida Insurgentes, en sus tramos Norte y Sur. Dentro de las diversas zonas visitadas, se encontraron a dos restaurantes que sí abrieron: Sonora Grill, ubicado en Paseo de la Reforma Norte; y Fisher's, Polanco.

Sobre ello, la directora de Relaciones Públicas Sonora Grill Group señaló que en el Valle de México cuentan con 20 restaurantes, 15 en la capital y cinco en el Estado de México, de ellos cinco sucursales sí abrieron: Nápoles, Reforma, Santa Fe, Polanco y Metepec.

“Hoy hemos abierto cinco restaurantes en Ciudad de México y Estado de México, son los que tienen terraza. No hemos rebasado el 30% de capacidad. La realidad es que entendemos la situación sanitaria pero queremos que nos escuchen: de entrada, para nosotros el servicio a domicilio representa 8% de las ventas y no hace la diferencia. Cuando es un complemento de venta es un buen canal, pero no sobrevive toda la plantilla laboral con servicio a domicilio”, recalcó.

En tanto, el personal de Fisher's informó que únicamente la sucursal de Polanco es la que este lunes recibió a clientes para que puedan comer en el lugar.

Asimismo, Gustavo García, director jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo, por medio de un video hizo saber que visitaron la sucursal Fisher's Polanco.

“Hemos venido a hacer un apercibimiento (...) para que el restaurante se apegue al semáforo rojo, hablamos con el representante uno de los socios, le dejamos el apercibimiento por escrito, daremos un plazo”, detalló.

