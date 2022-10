Sistema Portuario Nacional operará aeropuerto de Lázaro Cárdenas por 25 años

A partir de ayer 24 de octubre, por vía comodato, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Lázaro Cárdenas se hará cargo de las operaciones del aeropuerto de la localidad, préstamo que durará un lapso de 25 años y de manera inmediata se realizará una inversión por 120 millones de pesos para convertirlo en uno de los centros aéreos más importantes de la región Occidente.

En conferencia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la decisión obedece a una serie de vertientes como que actualmente se tiene la meta de convertir a Michoacán como referente para el sector logístico por medio del plan integral de infraestructura para el desarrollo del Puerto de Lázaro Cárdenas (que arrancó en el 2021 y tiene como base el cabotaje); también, porque durante la pandemia la terminal aérea perdió sus vuelos comerciales y se necesita mejorar su infraestructura para mejorar su competitividad en el sector logístico.

“El aeropuerto requiere inversión constante, necesitamos recuperar la conectividad aérea de Lázaro Cárdenas, necesitamos recuperar los vuelos comerciales, ya sea de México, de Monterrey, a este gran puerto y se requiere una inversión”, ahondó.

Desde que se declaró la pandemia por Covid-19, por dos años el Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas suspendió sus operaciones de vuelos comerciales, y solamente mantuvo su pista abierta a llegadas de tipo chárter.

“Volaba Aeromar, ahora ya no tenemos vuelo comercial a Lázaro Cárdenas y es urgente recuperar el vuelo comercial como recuperamos el vuelo Morelia-Cancún, Morelia-Ciudad de México, se está viendo que haya más vuelos Monterrey-Morelia. Hoy el aeropuerto tendrá un mejor destino y más recursos al ser administrado por el puerto”, dijo.

Ramírez Bedolla aseguró que no es la primera vez que se efectúa un movimiento de este tipo, en donde una terminal área queda bajo el control de un puerto marítimo, pues hay diferentes casos a nivel internacional; además, se permite mayor competitividad, así como coordinación en un contexto en donde se pretende consolidar una vocación logística.

Inversión para mejoras

Sobre las condiciones para entregar al aeropuerto a la Asipona, el mandatario precisó que la inversión de 120 millones de pesos se tiene que realizar inmediatamente y se debe orientar para contar con los nuevos sistemas de radar que requieren las aerolíneas, así como mejorar las pistas, establecer sistemas de iluminación y garantizar la seguridad del aeropuerto al 100 por ciento.

“No hay vuelos nocturnos en Lázaro Cárdenas porque no tiene iluminación la pista; entonces, se va a modernizar la pista y se va a introducir el sistema de iluminación nocturno. Lo que va a permitir recibir vuelos nocturnos, todo esto le va a dar al aeropuerto un nivel de seguridad mucho mayor. Algunas aerolíneas actualmente no vuelan a Lázaro Cárdenas porque sus seguros no le permiten aterrizar en pistas de este tipo”, recalcó.

Uno de los puntos que se tomó en cuenta para este cambio de administración, consideró, es que actualmente el gobierno estatal no tiene la capacidad financiera para lograr la reconversión de las nuevas necesidades comerciales y logísticas aeroportuarias.

“Se entrega este comodato al Puerto de Lázaro Cárdenas, que aparte tiene garantizado los recursos para invertirle y para mantenerlo en óptimas condiciones. Recursos que nosotros no tenemos”, reconoció.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorgó al gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas local y su Departamento de la Administración de Aeropuertos de Michoacán, la autorización para operar el Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas.

Antes del comodato con la Asipona, el aeropuerto solamente había operado para vuelos comerciales y privados; nunca se le habilitó como terminal de carga aérea.

Detonación

Ramírez Bedolla informó que este movimiento también va en sintonía con el plan de detonar al sector logístico en todo el estado y en especial con aprovechar el nearshoring y la implementación del T-MEC, ya que se busca que el aeropuerto sea de los más competitivos en carga y traslado de mercancías, similar a lo que se ve en estados como Jalisco.

“Nos decía Marcelo Ebrard la gran oportunidad que tenemos por la reubicación, de que hay varias industrias con base en las reglas comerciales que necesariamente van a tener que instalarse en México, y que Michoacán está preparado y tiene condiciones para atraer esas inversiones”, comentó.

La siguiente fase del plan será encausar inversiones logísticas e industriales para Morelia, así como en la Isla de La Palma en Lázaro Cárdenas; se trabajaría con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se inviertan los recursos fiscales que genera el puerto.

“También el tema de aprovechar la isla de La Palma, ahí hay una oferta con algunas empresas del Bajío que manejan parques industriales. El último año el puerto envió más de 700 millones de pesos a la SHCP y eso que fue un año en pandemia. Entonces, es mejor que las ganancias del puerto se reinviertan en el aeropuerto, en infraestructura de la ciudad”, subrayó.

Detalló que en la capital michoacana se pretende que lleguen plantas dedicadas a la fabricación de semiconductores y chips.

