Javier Villarreal, líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, amenazó con realizar un paro masivo de actividades en contra de más de 2,000 empresas de sectores como manufactura, servicios y minería y presentó un emplazamiento a huelga para el próximo 8 de julio.

La principal demanda, según el documento que presentó el líder sindical, está enfocada a la falta de atención de servicios como salud, vivienda y créditos para el consumo de los trabajadores.

“Ante las graves deficiencias y carencias, cada vez en aumento en los servicios del IMSS, no obstante que la gran mayoría del personal médico y enfermería hacen sus mejores esfuerzos, aumenta la inconformidad del propio personal del IMSS por la sobrecarga de trabajo, por la falta de personal, insumos y material para su trabajo, infraestructura y equipo deficiente, así como bajos salarios”.

Al respecto, el presidente de INDEX en Sonora, Gerardo Vázquez denunció que el emplazamiento a huelga que recibieron “es masivo y ni siquiera son temas laborales, sino de seguridad social que no corresponde a las empresas”.

Añadió que las principales empresas que se verían afectadas son Ford y la minera de Grupo México, Cananea; “hay 129,000 trabajadores incluye a todas las industrias que están allá, porque según él (Villarreal) no se cumplen sus expectativas en función a la calidad y los servicios del seguro social, no es porque nuestras empresas estén incumpliendo con contratos colectivos, ni porque se esté violando un derecho de las y los trabajadores, sencillamente porque a su expectativa no se están cumpliendo”.