La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México dio a conocer el procedimiento Revista Vehicular 2020, esto va en concordancia con la estrategia para la reanudación de actividades bajo el color naranja del semáforo epidemiológico.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la capital, el objetivo es verificar que las unidades de Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de Ruta (no incorporado a corredor) realicen los trayectos en condiciones óptimas, que a la vez garanticen en todo momento la seguridad de los usuarios, y también se prevengan contagios de Covid-19.

“Los trámites administrativos para la Revista Vehicular 2020 serán realizados por la persona titular de la concesión, quien deberá presentarse ante la Semovi durante la inspección documental (a través de la solicitud de folio) y la revisión físico-mecánica de las unidades que prestan el citado servicio”, precisó el documento.

En ese sentido, la dependencia capitalina informó que para optimizar los procedimientos en la fase de inspección documental, se utilizarán los datos generados en la etapa de pre registro realizada vía internet, la cual se generó en el marco de la estrategia de Diagnóstico para el Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo, que fue publicada el pasado 13 de abril.

“En dicha etapa se integró un padrón general, que ha sido evaluado por la Dirección General de Registro Público del Transporte y la Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, con la finalidad de brindar a la ciudadanía y a la Semovi un sistema de registro y revisión documental virtual más eficiente. Lo anterior, permite optimizar los procedimientos de la Revista Vehicular 2020, así como favorecer el cuidado de la salud con base en los lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México”, informó la Gaceta.

En cuanto a la inspección documental, esta se llevará a cabo a través de la solicitud de folio, ahí el sistema de la Semovi validará que la unidad ha completado una evaluación documental satisfactoria y que cuenta con un diagnóstico favorable.

Para el trámite de solicitud de folio, el concesionario deberá efectuar el pago de derechos de Revista Vehicular al menos 72 horas antes de iniciar el proceso, el costo será de 1,987 pesos.

Posteriormente se agendará una cita para realizar la revisión físico-mecánica para las personas concesionarias que hayan completado su registro antes del día 30 de octubre del 2020; éstas deberán haber obtenido un diagnóstico con estatus verde o amarillo.

Los concesionarios calificados con el estatus rojo, deberán acudir a la Dirección General de Registro Público del Transporte para continuar con el trámite correspondiente y, en caso de ser viable, cambiar su estatus antes del día 20 de noviembre para poder participar en el Proceso de Revista Vehicular 2020.

“La revisión físico-mecánica se desarrollará del 14 de septiembre al 22 de diciembre del 2020, por lo que las unidades de concesionarios que no sean presentadas a la cita en el día y hora que el sistema le asignó, tendrán la posibilidad de reagendar. En caso de no presentar la unidad a la nueva cita, se tendrá por no realizado el proceso”, sentenció la publicación oficial.

