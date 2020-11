A nombre del Grupo de los Nueve (G9) de la Ciudad de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina informó que por la contingencia sanitaria y las políticas económicas que se aplicaron, estiman que en el 2020 cierren cerca de 35,000 unidades económicas en la urbe.

El presidente de Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, detalló que en la capital del país existen poco más de 450,000 unidades económicas y en caso de concretarse el cierre de estos 35,000 giros, se estarían perdiendo más de 200,000 empleos directos.

“En la Ciudad de México existen un poco más de 450,000 unidades económicas, estas van desde el negocio pequeño hasta las grandes empresas. Calculamos dentro de los nueve organismos empresariales de la capital, que de estas 450,000 unidades estarían en riesgo o ya cerrando casi 35,000 unidades económicas”, reiteró.

Precisó que las pérdidas de empleos que estiman como G9 podrían ser mayores, ya que algunas de estas unidades económicas no están adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Los otros datos que tenemos son los del IMSS; sin embargo, no todas las unidades económicas tienen acceso al seguro social, de empleos hablamos de más de 200,000 perdidos”, reiteró.

Por su parte, Mylene Cano de la Fuente, economista en jefe de la Coparmex nacional, precisó que hasta octubre se han perdido 46,870 empleos pertenecientes al sector de preparación de alimentos y bebidas.

Zúñiga Salinas advirtió que el escenario podría agravarse si la urbe regresa al color rojo del semáforo epidemiológico, por lo cual hizo un llamado a seguir las medidas sanitarias, a aplicar el uso adecuado del código QRL (sistema local de rastreo de casos de Covid-19 en establecimientos) y también a que se tome en cuenta el plan que proponen como organismo local y que surgieron a partir del Foro de Propuestas para la Reactivación Económica de la Capital.

Entre las propuestas que Coparmex Ciudad de México plantea están: exención temporal del Impuesto sobre Nómina por los próximos cinco meses o hasta el restablecimiento de los 200,000 empleos formales perdidos, condonación o diferimiento del pago del predial a las empresas que hayan mantenido la planta laboral de entre cinco y hasta 500 empleados y no hayan cesado las operaciones.

La creación de un programa emergente para las personas que han perdido sus empleos; que se establezca un programa de apoyos a fondo perdido para la digitalización a micro y pequeñas empresas formalmente establecidas por un monto de 300 millones de pesos.

Se proponen otros 100 millones destinados a la Agencia Digital de Innovación Pública para que construya plataformas digitales de compra y venta de bienes y servicios para los productores de la Ciudad de México.

En el Grupo de los Nueve (G9) están: Coparmex, Canacintra, Canaco, Asociación de Hoteles y Moteles, ANTAD, Canirac, ADI, Canacope y la Canadevi.

Insuficiente

Por su parte el presidente de Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos Walther, si bien reconoció los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México para detener los efectos de la pandemia, criticó la política fiscal que se implementó.

Detalló que la capital del país fue uno de los ocho estados que no otorgó ningún apoyo relacionado al Impuesto Sobre Nómina.

“El gobierno de la Ciudad de México no pudo prestar o no decidió prestar ningún apoyo en materia de diferir o condonar el Impuesto Sobre Nóminas como sí lo hicieron otras 24 entidades, es una de las ocho que no pudo establecer o no decidió establecer ningún apoyo”, precisó.