Querétaro, Qro. A poco más de un mes de la entrada en vigor de la reforma en materia de justicia laboral se han logrado 255 conciliaciones y sólo en nueve casos no se llegó a un acuerdo, con base en información de la Secretaría del Trabajo del estado. Se trata de apenas 3.4% de no conciliados, entre los casos conciliados y en los que no ha habido concordancia.

Tras aplicar el nuevo modelo, desde el 3 de noviembre, el balance es que su aplicación ha sido resolutiva para los conflictos laborales que se han presentado en la entidad. En tanto, los casos en los que no se logra una conciliación son remitidos al Poder Judicial, como parte del nuevo sistema, expuso la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

En el antiguo modelo, que se regía por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los procesos de conciliación podrían tardar desde un año hasta más tiempo; y con el nuevo esquema se han logrado resoluciones incluso en un solo día.

“Nos está funcionando mucho el ejercicio de esta nueva implementación en el Centro estatal laboral, donde las conciliaciones están llevándose a cabo conforme fue previsto bajo este modelo. Estamos siendo muy resolutivos, hay asuntos que incluso se están conciliando el mismo día, lo que implica que hoy resuelves en un día lo que antes era un procedimiento de un año o más”, detalló.

En el primer mes de aplicar la reforma en justicia laboral, expuso, ha habido apertura de los involucrados para conciliar.

“El propósito del centro es abreviar los procedimientos, incluso hay procedimientos de conciliación que se agotan en un solo día (…) así que nuestros datos son muy positivos (…) Ha habido apertura por parte del gremio laboralista y también de los empleadores y por supuesto hoy lo que ayuda muchísimo es la asistencia a la clase trabajadora”, declaró.

Querétaro fue uno de los estados que conformaron la segunda etapa de la reforma en materia de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre inició funciones el Centro de Conciliación Laboral del estado, que funge como mediador para resolver conflictos laborales entre particulares, empresas y sindicatos.

El centro de conciliación fungirá como un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así como de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, sin embargo, se encuentra sectorizado a la Secretaría del Trabajo.

Hasta el 30 de noviembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta que 2,326 contratos colectivos de trabajo han sido legitimados en el país; además se identifica a 4,221 sindicatos con registros local que adecuaron sus estatutos, es decir 39.5% del total; y 2,113 sindicatos con registro federal han adecuado sus estatutos, cifra equivalente a 95.6% del total.

