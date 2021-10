Monterrey, NL. Samuel Alejandro García Sepúlveda, rindió protesta como el nuevo gobernador de Nuevo León.

Durante su primer discurso al frente de la nueva administración, García Sepúlveda propuso un nuevo comienzo de la mano de la Federación, el Poder Legislativo y Judicial del estado, así como los empresarios y presidentes municipales, y la sociedad, para garantizar un estado incorruptible, donde todos ayudan a construir un nuevo Nuevo León.

“Creo firmemente que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. No soy ingenuo, sé que habrá algunos que quieran que esto no funcione, que quieran que el nuevo Nuevo León fracase, que nos quieran poner trabas, que nos quieran obstaculizar, pero aún a ellos les digo que el nuevo comienzo es de todos, y los invito a que se vengan del lado correcto de la historia.

“Que se sumen, que sean también los buenos, porque siempre ganamos los buenos. Así que a todos aquéllos que desean profundamente que este gobierno fracase, con una sonrisa les digo reflexionen, construyan porqué Nuevo León, con o sin ustedes, siempre sale adelante”, dijo el nuevo mandatario estatal.

Arranca #UnNuevoComienzo para Nuevo León, desde el Teatro de la Ciudad tengo un mensaje para Nuevo León y todo México. Te invito a que los escuches y lo compartas. https://t.co/pAR60ur3Ql — Samuel García (@samuel_garcias) October 3, 2021

Este nuevo comienzo, dijo va de la mano con la Federación y con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “y aquí está de testigo Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, gracias Olga por tus buenos oficios fuimos ya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sedena, Marina y Gobernación”.

“Le hemos planteado al presidente, y justo aprovecho para saludar a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, qué gusto que una regia, está hoy en mi toma (de protesta) y qué gusto empezar con un replanteamiento de la relación con la Federación, dígale por favor al presidente que le enviamos un caluroso saludo, y lo esperamos en Nuevo León, estoy convencido de que el país necesita a Nuevo León, como Nuevo León necesita al país”, expuso.

Agregó que el Presidente no tenga duda que su gobierno va a cumplir con las tareas de mejorar el transporte público, atender a la primera infancia, que no se pueden resolver sin instancias como Conagua, Semarnat, Profepa y Pemex, para poner filtros y acabar con la contaminación, así como continuar con la construcción de la presa Libertad, tareas “que sin la federación no vamos a poder resolver”, dijo.

Relación con empresarios

Un nuevo comienzo con empresarios, señaló, es necesario, porque la entidad ocupa el primer lugar en empleo, en formalidad en registros patronales, por ello, los empresarios merecen un gobierno amigo, que estimule la llegada de la Inversión Extranjera Directa (IED), para generar más empleos, mejor pagados.

También reconoció el apoyo que brindaron 80 empresarios comprometidos con Nuevo León para rehabilitar más de 220 planteles, ya que dijo que cuando acudió a visitar las escuelas se estaban cayendo, con ventanas rotas, puertas quebradas, más la hierba y fauna en los patios, por ello se sumaron al programa Apadrina una Escuela, que promovió Bernardo Turner, director general de Katcon.

Pacto Fiscal

Agradeció la presencia de los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Oaxaca Alejandro Murat; de Yucatán Mauricio Vila Dosal; de Hidalgo, Omar Fayad y de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

A los gobernadores les propuso un nuevo comienzo, “hemos tenido largas charlas, hemos marcado una ruta de acción para buscar un nuevo Pacto Fiscal, somos estados libres autónomos, somos los Estados Unidos Mexicanos”, recalcó.

El gobernador fue acompañado también por ex gobernadores, entre ellos Sócrates Rizzo, Natividad González Parás, Benjamín Clariond, así como de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y miembros de Movimiento Ciudadano, entre ellos el senador Dante Delgado.

En especial mencionó que con los alcaldes “vamos por la coordinación metropolitana que tanto merecemos, todos juntos, sin colores, buscando un nuevo Nuevo León, con una ciudad asequible".

Por otra parte, planteó un nuevo comienzo entre el estado y la ciudad de Monterrey. "Llevamos 19 años en que el alcalde de la capital y el gobernador están peleados, sin relación institucional. Monterrey merece buen trato del gobierno del estado, (Luis Donaldo) Colosio, tienes todo el apoyo, es una oportunidad histórica, que ambos (sean del mismo partido), vas a lograr integrar a la policía regia”.

“Yo también amo a Nuevo León, aquí nací, crecí, litigué, trato de hacer política de la buena, tener mis hijos, nietos y aquí morir. Sé que todos ustedes aman a Nuevo León, (un estado que) siempre encuentra nuevos caminos, se reactiva a pesar del Covid-19, siempre crea riqueza en las crisis, porque Nuevo León, siempre sigue ascendiendo, como dice nuestro escudo”, concluyó el mandatario más joven de la entidad, con 33 años de edad.

