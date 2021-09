Monterrey, NL. El gobernador electo, Samuel García Sepúlveda anunció que enviará al Congreso local una Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León, que permita escindir la Secretaría de Economía y Trabajo, que irá en paralelo con el Proyecto de la Ley de Egresos de 2022, y tendrá importantes ahorros, al eliminar la duplicidad de funciones y aviadores, en todas las áreas.

“Soy partidario que la Secretaría de Economía y Trabajo estatal se debe escindir, no comparto que una sola persona esté por el mundo buscando inversión extranjera focalizada, y al mismo tiempo esté buscando que las mujeres emprendan, (impulsando) un turismo de alta densidad y lidiar con los sindicatos, ver lo que pasó en Matamoros y crear los tribunales laborales”, detalló el funcionario.

Así lo expuso durante la presentación del equipo de transición de Economía, Trabajo y Desarrollo Regional, que encabezará el empresario Iván Rivas Rodríguez, ex director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León.

El gobernador entrante dijo que en este momento no puede confirmar los nombramientos de los titulares de Economía y Trabajo, porque falta la aprobación de la Ley Orgánica que permita adecuarse a sus requerimientos.

“Cuando se piensa que por separar (Economía y Trabajo) va a haber más empleo o más puestos, lo que les puedo confirmar, es que paralelo a la Ley Orgánica, irá el paquete (del presupuesto) de 2022, que tendrá fuertes ahorros, donde había duplicidades, ‘copetes y aviadores’, aquí no habrá ni un solo puesto de oquis”, alertó García Sepúlveda.

Inversión Extranjera

Adelantó que este lunes y martes 6 y 7 de septiembre, el tema sobre el que van a cuestionar al equipo del gobierno actual es que si bien Nuevo León ha mantenido el liderazgo en la recepción de capital extranjero, hay que preguntarse si el estado tiene las condiciones para focalizar la IED, a quién quiere invitar, qué clústeres serán los predominantes en la región.

Por ello también se creará la Subdirección de Vinculación Internacional, con el objetivo de traer a las mejores empresas, lograr una mejor transferencia de tecnología y generar empleos mejor remunerados.

Va por unanimidad en Congreso

Samuel García Sepúlveda, quien fue diputado local y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal (2017-2019), aseguró que tiene toda la experiencia de cómo se maneja el Legislativo local y por ello actuará con prudencia.

Aseguró que “estamos en la peor de las crisis, en la tercera ola (de Covid-19) con los índices más brutales de pérdida de empleo, pérdida de pymes, no se vale, no estamos en un tiempo de barajitas, en un tiempo de regatear, no estamos para eso, (los diputados) son gente madura, tienen el triple de experiencia que yo”.

“Los alcaldes igual, les he dicho, se acabó la campaña, tienen un amigo, porque somos amigos, y el ejecutivo hará todo lo posible para transitar con mesura, sin ningún arrebato, como lo hemos hecho con el gobierno federal, que ahorita estamos en las mejores y óptimas condiciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa es la postura”.

Subrayó que en el Congreso no hay bancadas, sino 42 votos y él no va por 21 votos para conseguir que le aprueben el presupuesto de 2022, sino que va por los 42 votos en todas sus iniciativas.