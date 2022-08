Samuel García pidió a Nafin duplicar garantías de crédito para pymes en Nuevo León

Monterrey, NL. En tres meses se ejerció el total de créditos del programa Impulso para pequeñas y medianas empresas (pymes) de Nuevo León, con garantías de Nafin por un monto de 2,734 millones de pesos, sin embargo, este segmento de empresas que representa más de 94% requiere apoyos para crecer, por lo que el gobernador Samuel García Sepulveda pidió a la dependencia que duplique esta cifra.



“Tuvimos una reunión para convencer al director de Nafin de duplicar estos 2,734 millones, ya que son créditos con bajas tasas”, destacó el mandatario durante la inauguración de Expo Pyme 2022 en Cintermex.



En contexto, el pasado 7 de junio, Jesús Zúñiga Cortés, representante para Nuevo León de Nacional Financiera (Nafin) explicó que el gobierno estatal invirtió 100 millones de pesos para este programa, el cual Nafin potenció 23.4 veces más, es decir que otorgó, hasta ese momento garantías por 2,300 millones de pesos.



El funcionario federal explicó que Nuevo León tiene una alta aportación a la demanda de créditos, lo que coincidió con la reactivación económica del estado, esto permitió que el monto se potenciara 23.4 veces, debido principalmente al buen manejo de financiamiento por parte de las empresas.



Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía dijo en dicho evento, que el Programa Impulso Nuevo León benefició a más de 1,100 pymes de Nuevo León.



Por otra parte, el gobernador de Nuevo León subrayó la importancia de las citas de negocios entre empresas tractoras y potenciales proveedores, debido a que “aún con la recesión, la guerra en Ucrania, la falta de semiconductores, el Covid-19, etcétera, el espíritu emprendedor de Nuevo León es tal que no hemos parado de crecer”.



Gracias a ello, la entidad ocupa los primeros lugares en empleo formal, primer lugar en Inversión Extranjera Directa (IED), primera posición en exportaciones y todo esto permite que cada semana se anuncia la llegada de una empresa extranjera o de otra que se está expandiendo.



“Hace 15 días fuimos a la planta de Lego, una inversión histórica, hace un mes fuimos a Quanta Computer que son los cerebros, las computadoras de Tesla, y están aquí en Monterrey. La semana pasada fuimos a Bosch, estamos viendo el Parque Hofusan donde están llegando empresas asiáticas con millones de euros y empleos y hoy vamos a ir a la expansión de Home Depot”, subrayó el mandatario.



Alertó que esas oportunidades no sirven de nada, si no se logran insertar a las cadenas de valor que conforman en parte, las pymes del estado.



Pidió que se aproveche la coyuntura que se abre con el T-MEC con la relocalización de empresas, que ha propiciado que lleguen transnacionales a invertir en Nuevo León y lo único que el gobierno estatal pide a cambio es que integren a las pymes a sus cadenas de suministro, que contraten a ingenieros que se gradúan en el estado.

Buscan que crezcan las pymes

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), Rodrigo Fernández Martínez comentó en la inauguración de Expo Pyme 2022, primera en dos años en formato presencial, cuyo contenido está pensado en resolver las problemáticas que aquejan a las Pymes.



El programa consta de más de 100 conferencias y paneles magistrales y de especialidad, a través del Encuentro de Negocios y con más de 100 expositores en el piso de exhibición buscan que sea un lugar propicio para el crecimiento de estas empresas.



Un eje fundamental de esta Expo son las citas de negocios, Caintra convocó a más de 50 grandes empresas de la región, quienes han traído a más de 120 ejecutivos de compra para que reciban a más de 1,500 pymes, que pueden ser potenciales proveedores.



Las grandes empresas de Nuevo León están buscando más de 520 requerimientos, que se plantean encontrar entre las Pymes del estado. “Estimamos que en las citas de negocio que se realicen, puedan cerrarse negocios por un valor de entre 1,000 y 1,500 millones de pesos desde este día y en próximos meses, sólo de esta edición”, aseguró el dirigente de los industriales.



Uno de los retos de las pymes, es que Caintra ha detectado que sólo el 15% de la cartera crediticia bancaria se dedica a las Pymes, porcentaje que ha disminuido en promedio un 5.5% anual, dejando en desventaja a este segmento de empresas para inversión y capital de trabajo”. Por ello participarán 11 entidades de financiamiento y apoyo para cerrar la brecha entre los bancos y estas empresas.

rrg