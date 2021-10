Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda informó que los coordinadores de los gabinetes de Igualdad para Todas las Personas; Generación de Riqueza Sostenible y Buen Gobierno, estarán a cargo de las acciones prioritarias de su administración.

La finalidad de los gabinetes, resaltó el mandatario estatal, es que el aparato gubernamental trabaje en total coordinación en la resolución de los problemas más sensibles para el ciudadano.

“Ya no solamente se trata de administrar, ya no solamente se trata de gobernar. Hombro con hombro vamos a trabajar juntos coordinadores de gabinete, secretarios y paraestatales, eso es fundamental, la nueva política no admite verticalidad”, dijo García Sepúlveda.

Martha Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión Social, presidirá el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, en donde participan las Secretarías de Educación, Salud, Mujeres y Cultura.

Las acciones prioritarias del Gabinete se enfocan en una política social con una ruta integral de atención, a través de programas para la primera infancia, atención a mujeres embarazadas y menores de cinco años, escuelas dignas y abiertas, Hambre Cero, mediación cultural y participación ciudadana en zonas de alta marginación, protección integral ante la violencia de género, entre otros.

“Tenemos que trabajar de manera colaborativa para fortalecer el ingreso de las personas, para mejorar los servicios de salud, de salud, de alimentación, de vivienda; si queremos realmente combatir la pobreza y sobre todo la pobreza extrema”, manifestó Herrera.

El gobernador le comentó que su primera encomienda será realizar el Pacto Por la Primera Infancia, ya que para lograr la meta de que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, crecer y vivir, será apostar a los bebés, desde el embarazo hasta los cinco años, para que tengan todos los derechos garantizados.

Generación de Riqueza

Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía, coordinará el Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible, en el que participan las Secretarías de Economía, Trabajo, Desarrollo Regional y Agropecuario, Movilidad, Turismo y Medio Ambiente.

Entre los proyectos del gabinete se encuentra la reestructura del transporte público, modernizar el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram), la primera etapa del tren García- Aeropuerto, la certificación de empresas laboralmente responsables, firma de un acuerdo sindical de paz laboral, implementación de la reforma laboral, Autopista Monterrey- Colombia, la Autopista interserrana, Centro logístico Fronterizo, Parques y Tecnoparques para la zona conurbada y rural.

Además, se contempla una mejora sostenida de la calidad de aire a través de una Agencia de la Calidad del Aire, Gestión eficiente del agua, un Hub de interconexión aérea, impulsar el desarrollo de polos de desarrollo y productos turísticos para la reactivación económica y generación de empleo, simplificación administrativa entre otros.

“También vamos a buscar el apoyo a pymes que realmente puedan recibir apoyos tangibles”, expresó Rivas Rodríguez.

Buen Gobierno

El Gabinete de Buen Gobierno estará a cargo de Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno, quien trabajará con los titulares de la Tesorería, Administración, Contraloría, Seguridad y Participación Ciudadana.

Navarro deberá coordinar los proyectos encaminados a mantener la estabilidad, legalidad y seguridad de la entidad. Mayor atención y participación de la ciudadanía, profesionalización del servicio público de los servidores, mediante capacitación y certificación continua, mantener la buena relación del gobierno estatal con la federación y otros entes de gobierno,

“Vamos a poner mayor énfasis y atención a la ciudadanía, que será representada por un gobierno honesto y transparente”, mencionó el secretario general de Gobierno.

García Sepúlveda anunció que los próximos días lunes 11, 18 y 25 serán presentados los Secretarios integrantes de los 3 Gabinetes.

Con información de Lourdes Flores.

kg