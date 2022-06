El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda se convirtió en tendencia en redes sociales luego de estallar en contra de las acusaciones de los regiomontanos que lo señalan como el responsable de la escasez de agua que vive la entidad.

“Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz. Ahora la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo la CFE. Ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua… ¡Pues no, señores! El abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a CFE”, expresó Samuel García el 8 de junio durante una conferencia de prensa.

Los memes y las burlas en contra de las declaraciones del actual gobernador de Nuevo León se produjeron de inmediato e inundaron las principales plataformas sociales en las que García Sepúlveda mantiene presencia. En sus perfiles oficiales en Facebook e Instagram, el gobernador de Nuevo León acumula casi 4 millones de seguidores.

La factura en las redes sociales

Samuel García es cliente distinguido de Facebook, la plataforma social propiedad de Meta. A la fecha, el gobernador ha gastado más de 9.5 millones de pesos en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política de los que casi 40,000 pesos se han efectuado entre el 6 y el 12 de junio de 2022.

Mientras páginas que representan a organizaciones sociales sin fines de lucro como la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha gastado en toda su historia, un total de 1,003 pesos en difundir mensajes sociales, el gobernador de Nuevo León llega a gastar casi 40,000 pesos en una semana.

En este periodo, la página oficial del gobernador ha activado al menos 12 anuncios, de los cuales 8 corresponden a mensajes y contenidos que promueven las acciones que el gobernador encabeza para solucionar la escasez de agua en Nuevo León.

Luego de darse a conocer la noticia sobre la escasez de agua en el Estado de Nuevo León, la página oficial en Facebook del gobernador Samuel García publicó un video el 1 de junio en el que se culpa a Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, exgobernador de la entidad por la falta de acciones para evitar el problema:

La publicación ha generado más de 380,000 reproducciones, además de 22,000 reacciones.

Pero, ¿son orgánicos estos alcances? La respuesta es negativa. De acuerdo con la biblioteca de anuncios de Facebook, la página del gobernador regiomontano ha pautado el contenido con un presupuesto cercano a los 7,000 pesos para poder llegar a más de 900,000 personas ubicadas principalmente en Nuevo León de entre 25 y 34 años, principalmente.

Se conoce como “alcance” a la cantidad de personas impactadas por una publicidad digital y se conoce como un “alcance orgánico” a una publicación que llega a muchas personas sin necesidad de inyectarle dinero para que viaje por internet.

“Seguimos trabajando para traer más agua a Nuevo León, y como les habíamos dicho: vamos a bombardear nubes a diario para aprovechar que está nublado y estimular la lluvia. Esperemos muy pronto se venga el agua a la región citrícola, desde Montemorelos, Terán, Allende, Linares hasta Santiago. Escucha y comparte este mensaje.”, publicación realizada el 13 de junio en la página oficial de Samuel García Sepúlveda.

Mensajes como este son los que se han pautado en Facebook por Samuel García y que se encuentran activos en dicha plataforma social, con el fin de generar un mayor número de impresiones y llevar el mensaje a más personas.

Cualquier persona interesada en consultar los anuncios que mantienen activas las páginas públicas de Facebook lo puede realizar desde la biblioteca de anuncios, una herramienta creada por Meta para brindar mayor transparencia publicitaria cuando se trata de contenido sobre temas sociales, políticos y electorales.