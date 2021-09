Monterrey, NL. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no incluyó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 las obras del Tren Suburbano García-Apodaca ni las carreteras La Gloria Colombia e Interserrana.

No obstante, en el programa presupuestal y proyectos de inversión de la SCT se registraron ingresos para el siguiente ejercicio por 584.7 millones de pesos para continuar con la construcción de la Presa Libertad; 64.5 millones para la ampliación y remuneración del Hospital General de Zona No. 33, ubicado en Monterrey; así como 117.2 millones para una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS, en el municipio de Juárez.

“En el 2021 no se programaron recursos para la SCT; sin embargo, sí se suministraron (a Nuevo León). Por lo tanto, esperamos que este año suceda lo mismo, que de aquí al 15 de noviembre se lleve a cabo el cabildeo necesario para que se etiqueten los recursos para el Tren Suburbano, la carretera Interserrana y La Gloria Colombia”, comentó a El Economista, José Francisco Guajardo Valdez, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En tanto, el gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, indicó que en el PPEF “se logró algo histórico, por fin se tomó en cuenta la población real con el Censo de Población y Vivienda 2020. Fuimos el estado al que más dinero le llegó (para el ejercicio de 2022)”.

Expuso que Nuevo León recibirá 11,091 millones de pesos adicionales por participaciones y aportaciones.

Respecto a los proyectos de inversión que no se enlistaron o no se asignaron recursos, afirmó que buscará opciones para realizarlos y convocará a los diputados federales de Nuevo León para que se logre obtener los recursos.

"Para eso están los diputados federales y para eso voy a entrar en octubre a pelear que todos los proyectos que están ahí enumerados se les dé un recurso presupuestal, ampliación presupuestal, o desde Fonadin, o desde Banobras, o Nafinsa, lo importante es que están registrados, si no están registrados no se pueden hacer”, sostuvo el mandatario entrante.

Al alza

El aumento en participaciones es de 8,348 millones de pesos y por aportaciones recibirá 2,492 millones más que en el 2021.

"Llegaron 8,000 millones de pesos extra, somos el estado al que mejor le fue en participaciones (...) Lo más importante, las participaciones son a libre discreción, no me atan, si hubieran puesto esto es para esto, ya no hay margen de maniobra, aquí al contrario, van a llegar, las voy a meter al presupuesto y voy a dejar un gran sello de infraestructura”, ahondó.

