Rocha entrega gratificaciones por jubilación a personal de COBAES

Culiacán, Sinaloa, a 19 de enero de 2023.- Como un justo reconocimiento a trabajadores docentes y administrativos que dedicaron décadas de su vida al servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), el gobernador Rubén Rocha Moya entregó gratificaciones por jubilación a 69 trabajadores, las cuales representaron un monto superior a los 28 millones de pesos en total, pero sobre todo, que pone al corriente al Gobierno del Estado en el pago de esta prestación laboral, misma que durante años presentó un rezago histórico al no ser cubierta en tiempo y forma.

El mandatario estatal fue recibido por el director general del COBAES, Santiago Inzunza Cázarez, en el Centro Cultural del Bachiller “Antonio Rosales”, para en compañía de la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava; del secretario general de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ricardo Madrid Uriarte; y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, hacer la entrega de manera personal de los cheques a los 69 trabajadores que solicitaron su jubilación, quienes recibieron en su conjunto 28 millones 271 mil 759 pesos.

“Vamos a resolver eso de aquí en adelante, nadie, nadie, nadie que se jubile en el estado, sea maestro, sea trabajador, va a tener problemas con su jubilación, ni con sus prestaciones derivadas de la jubilación, nadie, no tienen por qué, porque si tú no gastas el dinero en donde no lo debes de gastar y lo tienes donde lo necesitas y donde tienes ese compromiso, no vas a andar ahí luego peleando”, dijo el gobernador Rocha.

Al respecto, se refirió a la disciplina financiera que aplicó durante todo el 2022, que fue su primer año de gobierno como ejercicio fiscal completo, al ahorrar desde la primera quincena de enero el porcentaje necesario para el pago del aguinaldo de los trabajadores del Gobierno del Estado, por lo que al llegar diciembre se contó con ese dinero e incluso por primera ocasión en la historia, se pagó esta prestación los días 7 y 8 de diciembre, algo nunca antes visto.

“No quiero deberle a los trabajadores recursos de sus ingresos, para mí es sagrado el ingreso, sus aguinaldos y sus prestaciones; nadie, mientras esté yo, que esté en la educación, o que dependa de nosotros va a dejar de recibir sus ingresos a tiempo, su aguinaldo, incluso antes de tiempo”, reiteró.

Por su parte, el director del COBAES, Santiago Inzunza Cázarez, agradeció este respaldo que brinda el gobernador Rocha a esta institución donde laboran 3 mil 400 trabajadores en 127 planteles, para atender a una matrícula de 32 mil 873 alumnos.

Explicó que este respaldo queda de manifiesto ya que por primera vez en la historia la Dirección General del COBAES contará con oficinas propias, mismas que se construyen actualmente en lo que era el Parque Temático, y además le agradeció la próxima construcción del plantel 130 La Conquista, en esta ciudad, cuya licitación ya se lanzó, y en suma el presupuesto de 35 millones de pesos que se destinaron durante el 2022 para atender diversas obras de infraestructura y equipamiento y mobiliario.

“Este es un acto significativo para el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, pero también para los compañeros que dedicaron tres y hasta cuatro décadas de su vida al engrandecimiento de esta noble institución, algunos desde el ámbito académico y otros desde el ámbito administrativo”, reconoció.

Inzunza Cázarez destacó que a través de la entrega de estos 28 millones de pesos en gratificaciones de jubilación, COBAES se pone al corriente con todos los trabajadores que solicitaron su jubilación durante el 2022.

“Hay que recordar, y hacer de su conocimiento señor gobernador, que estos pagos generaron una crisis en el Colegio de Bachilleres, hubo un acumulado, una deuda de cientos de millones de pesos, sin embargo, ahora en nuestra gestión estamos al día en estos pagos y además en el presupuesto del 2023 están contemplados los recursos para que todos los trabajadores que vayan cumpliendo con su jubilación, puedan recibir este incentivo, esto es un logro de la administración del gobernador Rocha, quien siempre se ha mostrado muy sensible en la cuestión del pago a los trabajadores”, precisó.

A su vez, el líder del SNTE 53, Ricardo Madrid, coincidió en que efectivamente en administraciones pasadas, esta prestación había observado serias dificultades en su cumplimiento, ya que el pago se había interrumpido, pero ahora afortunadamente se logró abatir este rezago.

“Gracias a la generosidad y buena intención del señor gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, es que hoy tenemos esta entrega por concepto de pago de gratificación por jubilación. Esto es resultado de un trabajo conjunto, comprometido y decidido de esta organización sindical que tenemos con el Gobierno del Estado, pues hemos cimentado una relación de altura, donde el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de la Transformación del sistema educativo estatal y el bienestar en la calidad de vida de las y los trabajadores de educación, es una tarea constante”, concluyó