Puebla, Pue. En la zona del Centro Histórico de Puebla y su periferia se podrían hacer 10,000 casas de oferta vertical en un lapso de cinco años, pero no prospera por la falta de continuidad del ayuntamiento actual al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable que se impulsó en el 2016, el cual tiene por meta el retorno de 250,000 personas viviendo en 34,000 espacios en un plazo de 15 años.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Alberto Moreno Gómez Monroy, dijo que ese proyecto es atractivo para el repoblamiento de la zona, aunque más aterrizado en los alrededores dentro de los barrios tradicionales y colonias, donde uno de los temas a resolver tendrá que ser la legalidad de los predios y casonas que existen, porque no se localizan a los dueños para ser adquiridos.

Mencionó que con esa incertidumbre legal y la falta de interés de la autoridad municipal, no se puede explotar la zona para darle mayor actividad económica y que ahora con la pandemia del Covid-19 resulta más complicado pensar en hacer algo a corto plazo.

También recordó que en los tres años que tiene al frente de la Canadevi, ninguno de los 59 socios ha llevado a cabo proyecto alguno en el Centro Histórico aprovechando el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable, esto por la falta de promoción de la propia autoridad para invitarlos a invertir, pese a que hay un polo atractivo de desarrollo a corto y mediano plazo.

Dejó en claro que a la autoridad no le cuesta peso alguno llevar a cabo el repoblamiento en el tema de vivienda sino en todo caso mejorar la infraestructura urbana, pero falta voluntad política para retomar esa propuesta que trae beneficios de acercar a las familias que trabajan o tienen a sus hijos estudiando en el “corazón de la ciudad” y, con ello, generarles ahorros en transportación, lo cual a su vez contribuye al cuidado del medio ambiente.

Asimismo, explicó que barrios como El Alto y Analco, además de tres colonias antiguas las más cercanas al Centro Histórico, son ideales para construir oferta vertical, porque ofrecen la disponibilidad de espacios, donde aún hay antiguas fábricas textiles y bodegas.

“Además no habría tantos requisitos en el tema de trámites para cumplir, esto a diferencia del Centro Histórico, donde debemos enfrentamos a que hay inmuebles con algún tipo de valor arquitectónico, pero en desuso, los cuales requieren de un permiso muy riguroso otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para trabajar”, apuntó.

Moreno Gómez agregó que la construcción de un edificio de departamentos en el Centro Histórico de Puebla demanda a la vez un número determinado de cajones de estacionamiento, lo cual implicaría mayor inversión, es decir, la oferta de vivienda se encarecería, cuando el objetivo es que regresen a la zona, familias de todos los niveles socioeconómicos, por ello apostar más por la periferia.

Sin embargo, no duda que haya algunos edificios construidos con el programa parcial del 2016 a la fecha, oferta que estimó no será mayor a los 1,000 departamentos, pero dejando en claro que no fueron realizados por socios de la Canadevi.

Sostuvo que esa poca oferta vertical no impacta a la plusvalía de la zona o de los edificios y casonas antiguas de 20 años que están en uso, debido a que está dispersa y no es notoria, “por ello hay un área de oportunidad para el sector de la vivienda”, agregó.

