A pesar de que se prevén recortes presupuestales para el siguiente año, tanto para las entidades federativas como para los proyectos de infraestructura, éstos no afectarán el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aseguró el coordinador general de Relaciones Internacionales del gobierno de Oaxaca, Pedro Matar Orraca.

Durante el encuentro económico Infraestructura y visión: el corredor interoceánico, expuso que esta obra no se retrasará para el siguiente año, ya que no sufrirá un golpe presupuestal. “Esta reestructuración presupuestal no solamente le toca a Oaxaca, le toca a todo el país, a todos los estados. Sin embargo, dentro de los proyectos de infraestructura no se ha afectado el presupuesto y la proyección de ingreso que va a tener el Corredor Interoceánico. El proyecto no se detiene, no se retrasa”, señaló.

Sin dejar de reconocer que la crisis sanitaria ha afectado la economía nacional y las finanzas estatales, precisó que el gobierno federal está apostando por el desarrollo de este proyecto porque ayudará a la reactivación económica y mermará las brechas regionales, particularmente la situación del sur-sureste del país.

“Esto lo entiende muy bien el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), sabe que este proyecto del Corredor Interoceánico es una victoria rápida (...) Hay que puntualizar que este proyecto trae una premisa muy importante, que es la inclusión social, genera empleo sustentable (...) También están los polos de desarrollo, que siguen siendo propiedades ejidales”, recalcó.

Contrario a lo que podría plantearse, Matar Orraca detalló que durante la pandemia se presentó el mayor avance en la construcción del Istmo de Tehuantepec, con un progreso de 17% en vías férreas.

“Donde mayor avance hubo fue durante la época crítica de la pandemia, en ese inter es donde mayor avance hubo, especialmente en la rehabilitación tanto ferroviaria, como en la adecuación y la modernización de los dos puertos”, subrayó.

Además, para finales del mes de noviembre se prevé la presentación del Plan Maestro del Proyecto, el cual estuvo a cargo de Singapur.

Sobre ello, recordó que el Istmo de Tehuantepec se encuentra conformado por varias etapas: inició como un anteproyecto, después se generó el proyecto ejecutivo, “el cual se le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de la firma del Pacto Oaxaca”. También está el estudio de factibilidad y el Plan Maestro, que detalla cómo se dará el manejo de contenedores los diferentes sistemas de transporte de carga.

Especificaciones

El Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos más importantes de la actual administración federal, cuyo objetivo es el crecimiento de la economía regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones” de Oaxaca y Veracruz.

Entre las obras de infraestructura que considera el proyecto destaca la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que permitirá la reducción de tiempos de traslado de 7.5 horas a 4 horas. También se busca la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, el fortalecimiento de infraestructura carretera y de caminos rurales, así como la construcción de un gaseoducto para abastecer a empresas y a consumidores domésticos.

“Además, a lo largo del Istmo se tenderá una línea de fibra óptica para fortalecer la conectividad digital de la región en beneficio de las empresas y las comunidades que actualmente carecen del servicio de internet, por lo que podrán conectarse en espacios públicos”, según información del gobierno federal.

Las primeras acciones iniciaron en el 2019 y con ellas se firmó el Pacto Oaxaca, que también busca el desarrollo económico y social de esta región, apoyándose de la Iniciativa Privada y la academia.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que cruzará por 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz tendrá recursos por 3,509 millones de pesos, 18.5% más respecto a este año.

