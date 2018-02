Los recursos provenientes de las fotomultas serán destinados para la reconstrucción de infraestructura vial y peatonal que fue dañada durante el sismo del 19 de septiembre; tienen un estimado de ingresos para este año de 900 millones de pesos, informó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

“Será publicado un acuerdo para que se dé a conocer el destino de los ingresos provenientes de las multas, relativo a las fotomultas, con la finalidad de dar transparencia y operatividad a la forma en que se aplican dichos recursos, en todo lo que han comentado la sociedad civil y en atención a los grupos interesados en la seguridad de las personas”, agregó.

Mancera Espinosa dijo que el acuerdo será publicado en breve en la Gaceta Oficial capitalina, firmado por el secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora, y el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada.

Asimismo, añadió que únicamente serán etiquetados los recursos de esas infracciones para el ejercicio fiscal 2018.

Los ingresos se destinarán a la reconstrucción de banquetas, vialidades y señalización “en Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, también se destinarán a las tareas de reconstrucción en la colonia Roma, a zonas aledañas a edificios que resultaron que tienen roturas en banquetas.

“Otros rubros: la modernización y operación de semáforos, protección y vigilancia ciudadana, operación y mantenimiento de los dispositivos de vigilancia. Las fotomultas ya tienen un destino específico para acabar con aquel mito de que se van a una gran bolsa o sirven para cosas personales”, enfatizó el jefe de Gobierno.

Labores

Por su parte, el titular de Finanzas indicó que la ciudad ha recaudado aproximadamente 950 millones de pesos en los años anteriores, que ya fueron utilizados para la adquisición de patrullas o estaciones de policías.

“Como Gobierno la multa óptima es: cero. La multa no es un impuesto; surge como un incumplimiento a una disposición normativa. No es lo que queremos. No es algo que nosotros estemos persiguiendo recaudar”, acotó.

Previamente, el mandatario capitalino hizo referencia a la renovación de contrato de la empresa que realiza la aplicación de las fotomultas, pues, manifestó, dentro del porcentaje que se destinaba a Autotraffic también se estaba pagando la adquisición de los equipos que próximamente tendrán adecuaciones.

