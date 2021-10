Cancún, QR. A partir de este lunes, la zona norte Quintana Roo avanza a color verde (primera etapa), según el semáforo epidemiológico estatal, y una semana después de que el semáforo federal colocara también a la entidad en verde por la disminución de contagios de Covid-19 en las últimas semanas. El sur se mantiene amarillo.

Esta primera etapa contempla acciones de transferencia a partir del color amarillo, para irse adecuando de forma gradual y responsable en las actividades productivas, explicó el gobernador Carlos Joaquín González.

Según el semáforo, las actividades esenciales que operan con normalidad son seguridad pública, procuración e impartición de justicia, actividades legislativas, servicios médicos, comercio al por menor de alimentos, bancos e instituciones financieras, escuelas, pesca y agricultura, construcción y almacenamiento, lavanderías, minería, purificadoras de agua.

A 85% operan servicios contables, administrativos y profesionales, venta de enseres y computadoras; a 80% congresos y convenciones, exposiciones y ferias al aire libre; gimnasios y clubes deportivos en espacios cerrados a 60 por ciento.

A 80% hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos, playas y parques públicos, cines y teatros, centros comerciales, tiendas departamentales y salones de belleza, servicios religiosos, inmobiliarias y manufacturas; a 60% casinos; a 50% el transporte público en moticicletas, vehículos privados cuatro personas máximo, taxis tres personas máximo, y el transporte colectivo a 80 por ciento.

“Esto no significa que la pandemia ha terminado, por el contrario, se requiere no bajar la guardia, no relajar medidas, sino mantenerlas de forma estricta para evitar contagios y no retroceder en lo avanzado”, explicó el mandatario.

En la región norte (Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres) la tasa de contagio está en 0.83, con una ocupación hospitalaria de 10% y 3% en camas con ventilador, explicó el mandatario.

Cozumel disminuyó 47%; Benito Juárez, 46%; Puerto Morelos, 43%; José María Morelos, 40%; Isla Mujeres, 29%; Tulum, 28%; Othón P. Blanco, 25%; Bacalar, 23%; Solidaridad, 16% y Lázaro Cárdenas 11 por ciento.

La zona sur, que comprende los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco se mantiene en amarillo al menos del 11 al 17 de octubre.

estados@eleconomista.mx