Querétaro, tercero a nivel nacional en oferta inmobiliaria

Querétaro, Qro. La entidad se posiciona como el tercer mercado nacional con mayor oferta inmobiliaria, se ubica solamente debajo de Ciudad de México y de Estado de México, explicó el presidente de la Asociación Queretana de Inmobiliarias (AQUI), Alonso de Anda Sánchez.

Dentro de la oferta estatal, 60% se centra en el segmento de inmuebles residencial, mientras que 29% son terrenos residenciales, 4% inmuebles industriales, 4% corporativos y 3% comercial.

En tanto, se coloca como el quinto estado en demanda inmobiliaria, situándose debajo de Ciudad de México, de Estado de México, de Nuevo León y de Jalisco.

“En nivel de demanda inmobiliaria, a nivel nacional, estamos en el top 10, al estar en el número cinco de demanda inmobiliaria (…) Entonces a nivel nacional Querétaro sigue siendo referente de inversión y posicionamiento inmobiliario”, puntualizó.

Sin embargo, en contraste con la oferta de bienes, en la demanda se observa una mayor proporción de inmuebles residenciales, debido a que representan 88% del total de los requerimientos del mercado.

“El quinto lugar que comentábamos sobre demanda inmobiliaria, en esos segmentos estamos un poco más desproporcionado que en la oferta; en la demanda del segmento residencial estamos en 88%, es decir, 88 de 100 personas que demanda en tema inmobiliario se refieren al tema residencial, a vivienda”, precisó.

Después de la vivienda, la segunda mayor demanda es en el ámbito comercial al representar 5%, los terrenos residenciales con 4%, los corporativos agrupan 2% y el industrial apenas 1%, precisó el especialista en materia inmobiliaria.

Respecto a las unidades residenciales, de nivel medio, la capital tiene la mayor demanda (en las zonas habitacionales El Refugio y Juriquilla); así como los desarrollos habitacionales de El Marqués (Zibatá y El Mirador); y en Corregidora (El Pueblito). Los tres son municipios metropolitanos.

Demanda

En la actualidad, 45% de la demanda inmobiliaria del estado es de personas entre 25 y 44 años, correspondientes a los millennials y a la generación X; por tanto, Alonso de Anda destacó que es necesario atender las necesidades inmobiliarias de ambos segmentos de la población.

En este contexto, refirió, hay una tendencia creciente hacia los financiamientos colectivos para adquirir un inmueble.

En este contexto, el sector mantiene el reto de cubrir los requerimientos de vivienda económica; estimó que la mayor demanda se centra en unidades con un precio debajo de 1 millón de pesos, sin embargo, en Querétaro la oferta de los desarrolladores ronda en 3 millones de pesos.

“Hay miles de millones de pesos en créditos que se pueden dar en Querétaro, pero no se ejercen porque hay una importante deficiencia en la (vivienda) residencial media, media baja. Hay trabajadores que demandan ese tipo de vivienda y que en Querétaro la oferta de esa demanda no cubre esas necesidades. El recurso está ahí, no se está pudiendo ejercer en Querétaro”, puntualizó.

De la demanda total de vivienda que se genera en el estado alrededor de 70% son unidades para renta y únicamente 30% para compra.

