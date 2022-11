Querétaro tiene una sobreoferta de viviendas con precios de más de 2.5 millones de pesos

Querétaro, Qro. En el mercado inmobiliario de la entidad hay una sobreoferta de viviendas con un valor superior a 2.5 millones de pesos; contrario al déficit que persiste en las unidades con un costo promedio, o menor, a 700,000 pesos, uno de los productos de alta demanda.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Querétaro, José Guerrero Renaud, explicó que las unidades que superan los 2.5 millones de pesos tardan entre uno y dos años en colocarse, mientras que las de 700,000 si las hay se colocan de forma inmediata.

“De esas no hay inventario, se venden de volada (las de 700,000 pesos), están pedidas y se van entregando conforme se van haciendo. De las que son de millón a millón y medio se desplazan, hay de dos a tres meses de inventario”, puntualizó.

No obstante, en la vivienda vertical con valor de entre 3 y 4 millones de pesos puede tardar de dos años y medio a tres años en venderse.

“Por supuesto que el inventario de las viviendas que quisiéramos (de bajo costo) es escaso. Y existen de las de 2.5 millones en adelante, es entre un año y dos años, ha ido un poco más incluso en las que son verticales, viviendas de tres a 4 millones de pesos, esas a veces se le quedan dos años y medio o tres”, planteó.

El empresario reconoció que el desarrollo de vivienda de bajo costo es uno de los retos del sector, tarea en la que esperan colaborar con los gobiernos locales.

“La pandemia sí logró hacer un llamado de atención a los desarrolladores, para que bajemos las condiciones; seguiremos trabajando con el gobierno estatal y los municipales. Y poner ejemplos de proyectos, que sean para trabajadores que tienen sueldos más hacia la media y que les alcance para comprar casas lo más pronto posible”, declaró.

La directora del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Lorena García Alcocer, reiteró que no hay inventario de viviendas de 700,000 pesos o por debajo de 1 millón de pesos.

“La demanda real de la vivienda de 700,000 (…) no hay manera de que se atienda, lo que haga el desarrollador lo va a colocar, nada más que hay condiciones que no le permiten irse más abajo de ese precio (...) no podemos irnos a metros metros construidos”, puntualizó.

Mientras que para las viviendas de 1 millón a 1 millón 500,000 pesos los inventarios suelen durar de tres a seis meses; en contraste, reiteró que persiste la sobreoferta en las unidades de más de 2.5 millones.

“En Querétaro hay una sobreoferta de vivienda de 2.5 millones de pesos en adelante, de ahí podemos tener inventario de vivienda por encima de un año de espera, que esto es lo que causa el mayor conflicto en los intereses de todos los desarrolladores porque el que absorbe el costo financiero de estas viviendas, que no se están desplazando, es el consumidor final”, precisó.

De acuerdo con la directora, hay tres componentes que inciden en el encarecimiento del precio de la vivienda: los costos de la tierra, de las tomas de agua y del Impuesto Sobre Traslado de Dominio.

En Querétaro el precio medio de la vivienda ronda en 1 millón 996, 033 pesos, es el segundo precio más elevado en el país, solamente debajo de la Ciudad de México que es de 3 millones 181,179 pesos, de acuerdo con registros al segundo trimestre del año de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

