Querétaro, Qro. La construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua, denominado Acueducto III, es la propuesta de la próxima administración estatal (octubre 2021-septiembre 2027), ante las presiones de suministro que enfrenta la entidad.

El gobernador electo, Mauricio Kuri González, expuso que la iniciativa plantea atraer agua de presas localizadas en Estado de México e Hidalgo; iniciativa que ya dialogó con quien será el titular de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega.

Debido a lo costoso de una obra de esta magnitud, dijo, se planea hacer gestiones ante instancias federales para poder solventar el proyecto.

El gobernador electo refirió las problemáticas de suministro que se presentan actualmente en el estado, debido al desfogue de la presa Zimapán; situación que ha propiciado servicio irregular de agua. Mientras la presa se está desfogando, los equipos de bombero del sistema Acueducto II deben detenerse. Este viernes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó un nuevo desfogue a partir de las 08:00 horas del sábado.

“Platicamos la forma de poder atraer más agua, de traer un acueducto tres y habrá que hacer las gestiones a nivel federal, son inversiones muy grandes, pero muy necesarias, lo más caro que podemos tener es no tener agua. Ya vimos como con lo de la CFE, que tuvimos que abrir la presa y cerrar el Acueducto (II), pues lo más caro es no tener agua y una gran cantidad de la población se quedó sin agua. (…) La idea no es sacar de los mantos freáticos, la idea es traerlos de unas presas que están en el Estado de México y en Hidalgo, para poder seguir trayendo el agua que sin lugar a duda si no tenemos agua no tenemos crecimiento y no hay vida”, declaró.