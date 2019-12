Querétaro, Qro. El proyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2020, asciende a cerca de 40,000 millones de pesos.

El gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién explicó que la propuesta, que ya fue entregada al Congreso local para su análisis y votación, plantea un incremento acorde con la inflación.

Los rubros prioritarios en el paquete económico estatal –explicó- son la educación, desarrollo social, infraestructura y salud.

“El principal es la educación, si no le metemos a la educación no aportamos nada en otros temas. (…) Educación, desarrollo social, infraestructura, salud; viene un año muy interesante para nosotros, el año que entra debemos entregar el nuevo Hospital General, va con un avance enorme”, declaró.

Ante las bajas de recursos federales en rubros como la cultura, el deporte y el sector agropecuario, la propuesta del Ejecutivo Estatal también planteará aportaciones estatales para subsanar las reducciones de la Federación.

Específicamente en el sector agropecuario, dijo, que el gobierno federal no destinó recursos a través del programa de concurrencia, de igual forma no se cuenta con fondos federales para el seguro catastrófico.

“Traemos rubros muy recortados. Mandé un paquete muy responsable y ambicioso, a pesar de que de parte del gobierno federal, en el tema del sector agropecuario queretano hay cero pesos, de cinco programas hay cero, de programa de concurrencia, de seguros catastróficos, ahí yo hago una pregunta, en el ciclo que viene 2020 que es el del maíz-frijol, ¿si no llueve y no levanta su cosecha?, la perdieron, ahí es donde entraba el seguro catastrófico. Cero pesos en cultura, cero pesos, deporte. Yo no puedo abandonar al sector agropecuario, al deporte y la cultura”, dijo Domínguez Servién.

El Presupuesto de Egresos del estado, del ejercicio fiscal 2019, ascendió a 37,582.4 millones de pesos, que representó una baja de 6.2%, en relación con el presupuesto de 2018 que ascendió a 40,107.1 millones de pesos.