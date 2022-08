Querétaro proyecta derrama de 272 millones de pesos por días patrios

Querétaro, Qro. Por las festividades patrias, la entidad podría lograr una ocupación hotelera de hasta 66%, así como una derrama económica de 272 millones de pesos, del 15 al 18 de septiembre, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo del estado.



Además, se prevé recibir a aproximadamente 72,000 visitantes durante estos días, precisó la secretaria de Turismo, Mariela Morán Ocampo.



Aunque se prevé que la ocupación promedio sea de 66%, se espera que el 15 de septiembre llegue hasta 75 por ciento.



La secretaria estatal instó a los paseantes a planear viajes por el resto del territorio, además de la capital, se cuenta con atractivos turísticos en la zona serrana y en los seis destinos que son Pueblos Mágicos.



“Invitar a todos nuestros visitantes, recordarles, que Querétaro tiene estas ventajas competitivas que tanto hemos dicho, como es la conectividad con nuestra Sierra Gorda, con nuestros Pueblos Mágicos, donde van a poder disfrutar del 15 al 18 de septiembre, no nada más de grandes eventos en la capital”, expuso.



Para estas festividades, la administración prevé diversos espectáculos musicales, tanto en el Centro Histórico como en el Querétaro Centro de Congresos.



Durante esta temporada se espera una importante afluencia de turismo nacional; no obstante, también suele ser una fecha atractiva para los viajeros internacionales.



En este contexto, Mariela Morán destacó que se ha observado un aumento en el flujo de visitantes extranjeros, de países con los que no había un intercambio turístico.



“Nuestro mercado natural sigue siendo la Ciudad de México y el Estado de México; aunque tenemos un incremento en turistas internacionales, nos está visitando gente de Estados Unidos, de Canadá, de China, un mercado que no teníamos anteriormente, de Emiratos Árabes, de Colombia, de Brasil”, explicó.



<h2>Reactivación</h2>



Este tipo de festividades contribuyen al proceso de recuperación económica del turismo, uno de los eslabones más afectados por la pandemia de Covid-19, refirió.



Hasta el primer cuatrimestre del año, la recuperación del sector turismo reportaba un avance de 63%, con la expectativa de cerrar el 2022 con indicadores previos a la contingencia sanitaria, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo local.



Previo a la pandemia, en el 2019, la entidad captó una derrama de 12,187.3 millones de pesos por actividad turística; en ese año recibió a 2 millones 520,716 visitantes, de los cuales 98,301 fueron extranjeros, refiere el Anuario Económico Querétaro Competitivo, edición 2021, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).



<a href="mailto:estados@eleconomista.mx" target="_top">estados@eleconomista.mx</a>

rrg