Querétaro, Qro. La directora de los Servicios de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, advirtió que la entidad se ubica a nivel nacional como el séptimo estado con la mayor letalidad por pacientes de Covid-19.

Al corte del martes 14 de julio, Querétaro sumó 2,824 casos positivos de Covid-19, de los que 397 (14%) han fallecido.

La prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles -agregó- como la hipertensión o diabetes, es uno de las factores que se han sumado a la características de los casos de letalidad, tanto a nivel nacional como estatal; enfermedades que, detalló, ahora han comenzado a registrarse en población en edad joven, de 25 a 30 años, mientras que anteriormente se pronosticaban de los 40 a 45 años de edad.

“Un elemento que está contribuyendo a la letalidad, no sólo en Querétaro, sino en México, es esa gran epidemia que tenemos de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos una gran prevalencia, a mayor edad hay una mayor prevalencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles, pero además lamentablemente gente joven de 25 a 30 años que tiene sobrepeso y obesidad, se agrega hipertensión, diabetes, esto hace 15 años no se veía, no había gente con es el nivel de sobrepeso y obesidad y tampoco la presencia de enfermedades , las esperábamos alrededor de 40 a 45 años y ahora se ha ido desplazando”, expuso.

A estos componentes -añadió- se suma la falta de un tratamiento para curar a los pacientes con la nueva cepa de coronavirus.

“Por otro lado, el no tener un tratamiento médico que nos permita curar el padecimiento. (…) No hay hasta el momento nada definitivo que brinde un tratamiento curativo, eso contribuye a la mortalidad en México y por supuesto en Querétaro. En el ranking, a hoy, Querétaro se ubica en la tasa de letalidad del séptimo lugar. El primer lugar es Morelos”, comentó.

Mientras que a nivel mundial la tasa de letalidad es de 4.4%, en México es de cerca de 11.6 por ciento.

En Querétaro, del total de casos confirmados al 14 de julio, 70% ha sido dado de alta, 14% ha fallecido, 10% se encuentra con manejo en su domicilio, 3% hospitalizados no graves, 2% hospitalizados graves y 1% con manejo en la Unidad de Atención Médica.

