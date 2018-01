Querétaro, Qro. Querétaro tiene una baja participación en la industria mueblera; sin embargo, es el estado con el mayor crecimiento en el número de fabricantes de muebles.

Ambos escenarios colocan a la entidad como una localidad con alto potencial para el desarrollo del sector, declaró el director de Ventas de la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera (AMPIMM), Christian Clapes.

En el 2015, Querétaro sumaba 365 fabricantes de muebles, indicador que se elevó 20% durante los últimos dos años, por lo que en el 2017 hubo cerca de 438 fabricantes. Esto ubica a la entidad con mayor crecimiento en este rubro.

La participación del estado en esta industria es ínfima frente a otros como Jalisco que figuran entre los principales productores, con cerca de 2,400 fabricantes.

“Querétaro está en pleno crecimiento, eso sí tiene el mayor crecimiento de 20%; sin embargo, comparado con Jalisco que tiene unos 2,4000 fabricantes de muebles (...) Jalisco ya ha llegado a un nivel de madurez, de saturación, entonces Querétaro todavía tiene campo para crecer”, pronunció.

“Los estados que aparecen en este top cinco son Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Veracruz. Cuando brincamos a empresas de más de 31 empleados, Veracruz y Michoacán desaparecen, pero aparecen Nuevo León y Chihuahua porque son parte de la franja norte donde hay mucha empresa mexicana que fabrica para el mercado norteamericano”, explicó el presidente de la AMPIMM.

En el panorama nacional, la producción mexicana muestra rezago en la implementación de procesos que impulsen la industria mueblera y le permitan abastecer al mercado de todo el país, pues se caracteriza por mantener procesos de producción artesanal.

Esto influye en que hasta 60% del mueble adquirido en el país es de importación, y en menor proporción se trata de mueble fabricado en México, expuso el director general de Maquinaria Felder y socio de la AMPIMM, Klaus Schweizer.

El CEO de Homag —y también integrante de la asociación— Jozsef Kuthy, añadió que la producción artesana implica un bajo nivel de producción, sin que se satisfaga la demanda nacional.

“El fabricante de mueble en México sigue haciéndolo de manera artesanal; no quiere decir que no haga un buen mueble, sino que hace una cantidad muy pobre para los requerimientos que hay y eso no le deja oportunidad de exportar, ni siquiera el abastecimiento de propio al consumo nacional”, comentó.

Por tal motivo, México importa muebles de Europa, Estados Unidos y China, refirió el presidente de la asociación mexicana. Mientras que Brasil y Chile son países que han sabido transformar su producción hasta poder ofrecer producto al mercado tanto nacional e internacional.

“México está todavía muy atrás y por eso como asociación de proveeduría nuestra intención es capacitar a este mercado que todavía hace muebles de manera artesanal. Entonces hay un gran campo para un empresario aquí en México en cuestión de calidad. En proveeduría, de la misma manera”, declaró Christian Clapes.

