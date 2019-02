El programa de zona libre en la frontera norte del país necesita modificarse, ya que no todas las empresas pueden inscribirse, además se excluyeron a varios municipios fronterizos y los contribuyentes que pueden acceder no saben cómo administrar los estímulos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), coincidieron especialistas.

El 1 de enero del 2019 entró en vigor la zona libre en la franja norte; los beneficios fiscales son: la disminución del IVA a 8% y el Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20%, así como el aumento al doble del salario mínimo.

De acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el objetivo de este nuevo esquema fiscal es hacer competitivas a las entidades fronterizas contra los territorios de Estados Unidos, además de combatir el rezago social.

Durante el Foro de revisión del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte para el ejercicio fiscal 2019, que se realizó en la Cámara de Diputados, expertos en la materia indicaron que los nuevos estímulos fiscales en la frontera norte del país generaron altas expectativas entre las entidades federativas y los empresarios, sin embargo, sus requisitos actuales y alcance generan incertidumbre.

Luis Alberto Placencia Alarcón, subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, dijo que el programa deja muy claro que no todas las empresas de la región norte pueden inscribirse, debido a que sus normas provocan exclusión.

Hay contribuyentes, detalló, que ya cuentan con algún beneficio fiscal; por ejemplo, muchas empresas se encuentran inscritas al Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que difiere las cuotas compensatorias, así como el IVA, además del pago de impuestos generales. Por lo mismo, acotó, no pueden acceder a los beneficios fiscales de la zona libre.

Enunció que lo ideal sería que se contemple una homologación por parte de la zona libre con los otros escenarios fiscales, porque de lo contrario se promueve un panorama en donde se pone a competir a los diversos programas que dan estímulos a las empresas; también provoca, ahondó, que los pequeños empresarios prefieran no inscribirse a algún programa, y a largo plazo optarían por la informalidad.

Katya Arroyo, administradora general de Servicios al Contribuyente del Servicio de la Administración Tributaria (SAT), expuso que el decreto de la zona libre está enfocado a beneficiar a los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus pagos, por lo mismo, los requisitos son más rigurosos.

Explicó que los contribuyentes que realizan actividades a través de fideicomisos, las empresas que hayan realizado operaciones con entidades que están en la lista 69 B del Código Fiscal de la Federación (catalogadas por el SAT como empresas fantasmas), así como los participantes en el comercio digital, no pueden inscribirse a los beneficios del ISR.

“Las empresas enfocadas a los suministros digitales, como audio video, y contribuyentes que hayan realizado operaciones o que estén en la lista 69 B tampoco podrán obtener los beneficios del IVA”, aseveró.

Por su parte, Carlos Quintanilla, abogado en materia fiscal del estado de Tamaulipas, aseguró que no es viable que las empresas con enfoque digital no puedan acceder al programa, “lo que se argumenta es que aunque desarrolles o armes tus productos en la frontera norte, si tus productos se van de la región no aplica el decreto ni el estímulo”.

“Tenemos que considerar que la duración del programa es de dos años, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Reynosa, Tamaulipas, esto no da seguridad a los inversionistas, se debería considerar que dure todo el sexenio”, comentó.

Indicó que la parte de los anuncios, que es cuando el SAT hace saber a los empresarios cuándo se pueden inscribir al programa, no se ha desarrollado de la mejor manera, por lo mismo, muchas empresas no se han inscrito porque no saben cómo hacerlo.

Una de las grandes preocupaciones para Juvenal Lobato Díaz, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es que no todos los ayuntamientos de la frontera norte fueron considerados, solamente hay contemplados 43 municipios.

“Si se comienza a excluir se provoca a la larga una desigualdad social, lo que veremos es que habrá entidades con mejor crecimiento económico y otras rezagadas”, mencionó.

Problemas de operación

Placencia Alarcón explicó que otro problema que hay con la zona libre es la reducción del IVA, ya que no está claro cómo se hará su administración.

Las firmas fronterizas, detalló, adquieren insumos en otras partes del país con este impuesto de 16%, y en la entidad venden los productos armados con 8%, por lo mismo no hay una ganancia, no es retribuible.

“No aplicar el estímulo por IVA en forma general provoca que los beneficios no se reflejen. Es decir, en la medida que existan tasas de IVA diferentes en la cadena de producción, el consumidor final no gozará del beneficio”, puntualizó.

Transparencia

Katia Arroyo aseveró que todo programa fiscal es perfectible y una de las razones por las cuales los requerimientos son estrictos es porque en años anteriores cuando se crearon otros programas fiscales se observó cómo las empresas que no podían acceder a los nuevos estímulos tramitaron amparos y lograban obtener los beneficios.

“Esto a la larga provocó un desajuste, porque podían beneficiarse organismos que no tenían un esquema claro de contribución”, dijo.

Octavio de la Torre de Stéffano, vicepresidente de Síndicos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, expuso que es justificable y entendible por qué no se han podido inscribir tantas empresas ni ver todos los beneficios del programa.

“Es un programa que va iniciando y debemos darle tiempo, debemos reunir propuestas, debemos entender las razones de que sea estricto, de que no todas las empresas puedan inscribirse”, acentuó.

Manifestó que la creación del nuevo régimen fiscal para el norte es un ejemplo claro de que es importante crear un “ombudsman fiscal”.

“Se debe reformar el Código Fiscal federal y mejorar las políticas públicas en materia de tributación y facilidades fiscales. También se debe crear la figura del “ombudsman fiscal” de la Iniciativa Privada; ésta debe sustituir la figura del síndico del contribuyente. Debe haber alguien que defienda los derechos de los empresarios”, aseguró.

Durante el foro, José Salvador Rosas, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que es importante crear espacios en donde los especialistas puedan orientar a los políticos y así se realicen tomas de decisiones idóneas.

Informaron que el PAN presentará un proyecto para que se modifique la zona libre del norte.

