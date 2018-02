Tijuana, BC. Industriales de Tijuana advierten que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aún no define las nuevas tarifas de la energía eléctrica, luego de que en enero pasado realizó una serie de ajustes que implicaron un aumento en el precio del servicio para las empresas de Baja California. En algunos casos, alcanzaron hasta 300% de incremento comparado con el recibo de luz del mes anterior.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en la ciudad, Marcello Hinojosa Jiménez, informó que, según las negociaciones que realizaron empresarios y el gobierno estatal con la Federación en la Ciudad de México, se pactó que la CRE haga ajustes al costo del servicio, lo cual implica un aumento no mayor a 5% en lugar de triplicarlo como ocurrió el mes pasado.

El empresario detalló que, de acuerdo con la CRE, habrá una nueva fórmula para calcular la tarifa de la energía, la cual se aplicara gradualmente y se verá reflejada a partir del siguiente mes cuando funcione por completo, con el ajuste y el incremento anual.

“Los proveedores del sector maquilador son muy sensibles a cualquier cambio, por lo que esta nueva metodología, al ser más promediada, les permite una mejor planeación anual sobre cuáles van a ser sus costos y a su vez le da mayor certeza a la inversión extranjera para instalarse en la región”, destacó.

Por su parte, el director general de Análisis Económico de la Unidad de Electricidad de la CRE, Jesús Gerardo Berumen Glinz, expuso que la comisión proyecta que con la nueva fórmula para calcular la tarifa eléctrica haya una disminución de hasta 3% en la tasa anual del precio que pagan las empresas por el servicio.

“Si los costos de generación van variando mes con mes, entonces vamos a tener estos incrementos mes a mes”, pero se intenta que haya una reducción, detalló.

Sin embargo, la ecuación de la CRE fue criticada por los empresarios, debido a que mantiene una variación cada mes sin determinar un precio fijo que les permita realizar la proyección de su presupuesto anual, el cual incluye el costo de los servicios como la electricidad.

“¿Qué le voy a decir a la empresa donde trabajo cuando trate de armar mi presupuesto del próximo año si no tengo un precio fijo por tarifa que me permita hacer ese cálculo? Hablamos de las plantas que ya operan en la ciudad. No saber cuánto se van a gastar los pone en aprietos. Imagínense si es para una propuesta de inversión, pues la va a ahuyentar”, advirtió Daniel García de WEG Mexico

El presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, Salvador Díaz Gónzalez, también cuestionó que no haya una respuesta sobre el precio fijo para el servicio de luz que deberán costear las empresas, ya que la creación de un presupuesto anual no puede basarse en especulaciones.

