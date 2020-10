Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que el Presupuesto de Egresos del estado en 2021, se enfocará en salud, mantenimiento de escuelas y seguridad.

Sin embargo, consideró que si hay un rebrote de Covid-19 sería catastrófico porque hoy tienen menores recursos para atender la pandemia.

“El próximo año no habrá inversión, vamos a privilegiar el sistema de salud para no colapsar, vamos a ver cómo lo podemos sostener, nosotros le invertimos mucho”, recalcó el mandatario.

Dijo que en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación no existe una partida para mantenimiento de carreteras de Nuevo León, ni cuánto se destinará para la pandemia y el mantenimiento de escuelas.

En cuanto al tema de la Presa Libertad el acuerdo fue que Nuevo León pagaría el 50% y el otro 50% la federación, sin embargo en obras como el cierre del penal del Topo Chico y ampliar la cobertura de hospitales no se recibió nada de la federación.

“En el presupuesto del año que entra vamos a tener 10,000 millones de pesos menos, es el 10%, (del total de ingresos) por la baja de participaciones y la disminución en la recaudación, (Nuevo León aporta) 26% de impuestos locales.

El gobernador adelantó que no habrá dinero para la Comisión Estatal Electoral (CEE), quien pidió un incremento de 1,300 millones para atender las elecciones del próximo año.

“No habrá dinero, no es prioridad para mí pensar que tenga o no dinero la CEE, es una decisión, no puedo quitarle dinero al Sistema de Salud o al Sistema de Educación, o al sistema de Seguridad para dárselo a la Comisión Estatal Electoral”, recalcó el mandatario.

“No estamos en situación de poderlo cumplir, el panorama es muy complicado”, dijo Rodríguez Calderón.

Por ello, propuso que el CEE se coordine con el Instituto Nacional Electoral (INE) para ver si hay partidas presupuestales que puedan compartir.

