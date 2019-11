Querétaro, Qro. Productores de carne de cerdo del estado demandan un reforzamiento de los esquemas sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La presidenta de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro -y presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Porcicultores Mexicanos-, Marilú Ábrego Chávez, dijo que los productores perciben cambios en la operatividad.

Abrego Chávez dijo que este escenario genera preocupación en el sector local, especialmente al ser Querétaro un punto estratégico para el resto de las regiones del país, al ser el paso obligado de diversos tipos de ganado.

“También se han quitado las casetas de inspección, entonces pasan sin ser verificados, desafortunadamente no sabemos de dónde proceden y Querétaro es un punto de paso, por lo que también tenemos eso en contra, pues desafortunadamente es ahí donde tenemos que reforzar, la sanidad es el punto número uno que todas las autoridades debemos tener en cuenta”, comentó Abrego.

Dijo que el servicio ha prescindido de personal clave en los esquemas de inocuidad del país, y con ello se reduce el blindaje sanitario.

“Han disminuido alrededor de 300 médicos especialistas en sanidad, ahora nos comentan que hay 3,300 aproximadamente, pero si los divides entre todos los estados de la República, no cuenta, entendemos el problema que existe”, declaró.

Ante los ajustes presupuestales que ha implementado el gobierno federal –agregó- los porcicultores solicitan a la Federación que no se impacte en la operatividad de Senasica, así como los candados de inocuidad que implementan en todos los estados.

“Hemos pedido a las autoridades, desde que empezó este recorte presupuestal, que no descuiden el área sanitaria, porque sin sanidad no vamos a poder producir bien, lo único que les pedimos es eso, que no descuiden y que refuercen el área sanitaria en todas las entradas y salidas del país”, destacó.

La presidenta nacional de la CPM instó a que se refuercen las labores de vigilancia sanitaria, a fin de blindar al territorio mexicano de posibles incidencias.

A este panorama se suma que en diversas partes del país los productores han observado menos puntos de revisión, comentó Abrego.

“Creo que sí se debe reforzar, porque si entra cualquier tipo de enfermedad a nuestro país, desafortunadamente nosotros no vamos a estar tan preparados, aunque se hayan hecho simulacros, se hicieron simulacros en estados de la República incluyendo Querétaro sobre la fiebre porcina africana, pero creo que ese es un simulacro y la realidad va a ser muy diferente a lo que podamos enfrentarnos; en toda la República hay diferentes puntos, pero también se han descuidado, ha quitado puntos de verificación a lo largo y ancho de la República”, refirió.

En tanto, en octubre se llevó a cabo el megasimulacro de peste porcina africana 2019 en ocho entidades del país (Chiapas, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán), en tres jornadas de actividades participaron 771 técnicos y observadores informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)

Producción crece superior a 9%

Durante a periodo de enero a octubre del presente año, el estado reportó 21,934 toneladas de carne en canal de porcino, presentando un incremento de 9.9% en relación con el mismo periodo de 2018 cuando sumaron 19,958 toneladas, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En 2018, en Querétaro la producción de carne de cerdo de canal ascendió de 24,566 toneladas, reportando un aumento de 9.4% en relación con las 22,462 reportadas en 2017, de acuerdo con registros de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

