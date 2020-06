Querétaro, Qro. Durante el periodo de febrero (mes en el que comenzaron los registros de la pandemia) a mayo, en Querétaro se han perdido 34,107 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa una caída de 5.5% entre los 615,589 empleos reportados en febrero y los 581,478 registrados al cierre de mayo.

Los empleos dados de baja en el periodo de referencia son en mayor medida plazas permanentes, pues sumaron 24,149 puestos de trabajo: 70.8% del total de empleos perdidos entre febrero y mayo.

Mientras que los empleos eventuales perdidos sumaron 9,948, es decir, 29.2% del total de empleos perdidos.

En mayo del año en curso, el registro mensual de trabajadores asociados a un empleo es el acumulado más bajo desde agosto del 2018 cuando sumaron 579,564 empleos formales.

Hasta abril, el IMSS reporta en el estado 25,834 patrones asociados a asegurados, sólo en ese mes se registraron 237 figuras patronales menos en relación con marzo cuando sumaron 26,071 patrones asociados a un empleo; mientras que en los dos meses previos, febrero y marzo, se registraron aumentos en el número de patrones.

En abril, del total de patrones asociados a trabajadores asegurados: se reportaron 609 bajas, así como 372 altas y reingresos de patrones, de acuerdo con el IMSS.

Entorno laboral

La reducción de empleos ha impactado la afiliación de sindicados como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que reporta una caída de alrededor de 20%, al pasar de una representación de 100,000 trabajadores antes de la pandemia a actualmente incorporar alrededor de 80,000 colaboradores, de acuerdo con el secretario del Trabajo de CTM Querétaro, Miguel Rodríguez Navarro.

El representante sindical expuso que esta reducción está relacionada con los despidos de personal que implementaron diversas empresas.

Tras el retorno de actividades de ciertas industrias, agregó, las empresas que estaban en paro y que han retomado labores, han restablecido 100% del pago salarial de los trabajadores, después de haber realizado acuerdos de pagos parciales durante el periodo de paro laboral.

“La reducción sólo se ha hecho para las personas que estén en paro técnicas, las que ya retomaron actividades y están a 100%; los que continúan en paro, cuando retornen a una actividad normal, se les regresa su salario a 100%, pero eso es al momento en que lleguen a una actividad a 100% de su jornada de trabajo”, destacó.

A través de la Secretaría sindical, dijo, también se han detectado casos de empresas que no se encuentran en los segmentos esenciales y que han retomado actividades, lo cual ha sido denunciado ante la Secretaría del Trabajo del estado para que realice las investigaciones correspondientes.

“Hay algunas empresas que sus actividades son consideradas como no esenciales y que hemos detectado que han retomado actividades nosotros lo que hemos hecho es que al no haber actividad por la Junta de Conciliación en lo que ve a solicitar una demanda colectiva, lo que hemos hecho es ver a través del secretario del Trabajo (Mario Ramírez) para que ellos acudan a los centros del trabajo y pongan un ultimátum a las empresas, hemos tenido una respuesta positiva por parte de la autoridad laboral y sí les ponen un ultimátum a aquellas que no los acatan las han llegado a clausurar”, precisó.

Población ocupada

La población ocupada de Querétaro asciende a 893,666 personas, al primer trimestre del 2020; mientras que 32,954 son personas desocupadas, contando con una tasa de desocupación de 3.6%, mientras que 41.8% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe).

[email protected]