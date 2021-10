Tamaulipas, estado energético, ha invertido más de 4,000 millones de dólares para el impulso de energías limpias y renovables en los últimos cinco años. Su política energética se ha considerado como el principal incentivo para la atracción de las inversiones extranjeras, destacó el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Tamaulipas posee una de sus principales vocaciones, la energía eólica. Desde que llegué hace cuatro años sólo había dos parques y ahora hay 14, y el parque eólico más grande de Latinoamérica está en Reynosa, con 123 aerogeneradores y genera energía eléctrica para más de 1 millón de viviendas, y de acuerdo con la máxima casa de estudios de Tamaulipas, la UAT, tiene un potencial para generar cerca de 22,000 megawatt; al día de hoy con esos 14 parques sólo se generan 1,750 mw”, destacó.

Durante la inauguración de la Convención Nacional de la Canacintra en Tamaulipas, recordó que hace año y medio, cuando se dio a conocer el decreto para frenar las energías limpias, “el primero que brincó fue el estado, por ser energético, se vale disentir, pero defendemos la vocación de Tamaulipas y estamos haciendo lo correcto”.

Ante industriales de la transformación, el mandatario estatal dijo: “ya saben lo que opino de la reforma a le ley eléctrica, me sumo (...) la energía contaminante no va ser más barata y va dañar a las empresas que tuvieron la visión de contratar a esos parques eólicos y contratar energías limpias y renovables”.

Durante una gira de gobernadores a Europa, comentó, se habló con 12 empresas y lo que piden las compañías para instalarse en México, no son incentivos fiscales, “eso lo pedían hace tres años… (ahora) las empresas demandan que contratos con compañías que provean energía renovable por la presión que tiene con los bonos de carbono y esa es la primera petición que hacen a México que desean instalarse. Pero les diremos que siempre no, cuando tenemos todo el potencial para hacerlo con los parques eólicos. No podemos limitar a las próximas generaciones”.

