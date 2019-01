Monterrey, NL. En la Península de Yucatán se requiere terminar con el déficit de gas natural para producir energía eléctrica a precios más competitivos, comentó a El Economista David Lozano, director general de Saavi Energía.

“Necesitamos que vuelva a haber gas como había antes, ahora viene de un gasoducto del sur de Texas y se espera que pronto entre en operación el gasoducto marítimo Brownsville-Altamira-Tuxpan, el cual va a aliviar flujos”, comentó.

Además, explicó que hay una estación de compresión de Cempoala, al sur de Veracruz, del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), que enviaba gas de este a oeste, por lo que se necesita su redireccionamiento.

“Son dos elementos cruciales para que algunas plantas de energía eléctrica de la península en Mérida y Campeche tengan gas natural y se pueda producir energía más barata, actualmente es una de las zonas más caras de electricidad por falta de gas”, detalló.

Saavi Energía construye plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, que atienden actualmente a 12 millones de hogares y a la industria. Cuenta con instalaciones en el Bajío, Chihuahua, Mexicali y Campeche.

Debido a la falta de gas en Campeche, la empresa utiliza diesel, que es más costoso y produce mucho menos, añadió el directivo.

En junio del 2018, la Secretaría de Energía, el gobierno de Yucatán y Cenagas anunciaron que para incrementar la oferta de gas natural en la península, se inició una licitación con una inversión estimada de hasta 750 millones de pesos.

Asimismo, la empresa francesa Engie informó que va a invertir alrededor de 1,000 millones de pesos en la interconexión y compresión adicional en su sistema de transporte.

Infraestructura inconclusa

David Lozano dijo que hay infraestructura de gasoductos en distintos puntos del país que no está concluida y sería muy valioso que el gobierno federal apoye a los desarrolladores para incrementar la red eléctrica.

Expuso que hay áreas donde no se permite que entren las empresas privadas. Por ejemplo, “hay ductos en Sonora que no se pudieron concluir y otros que por alguna razón no están concluidos”.

