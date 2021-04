La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que por ahora se vayan a reanudar más actividades en las oficinas públicas locales, sin embargo, afirmó que podría ser posible que cuando la urbe se encuentre en color amarillo del semáforo epidemiológico, una parte de los oficinistas capitalinos puedan regresar a laborar de forma presencial a sus centros de trabajo, aunque esto dependerá en mayor medida de la vacunación.

“Sí, depende mucho de la vacunación, recuerden que el semáforo amarillo no es el mismo que en octubre, cuando no había vacuna, al día de hoy”, respondió en conferencia virtual, al ser cuestionada por medios sobre la posibilidad de que la gente regrese a las oficinas para la etapa amarilla del semáforo.

La mandataria, sin dejar de señalar que la reanudación de más actividades y el regreso de los oficinistas dependerá de cómo avanza la aplicación de las vacunas contra Covid-19, estimó que cuando la capital se encuentre en color amarillo, cerca de 20% de la población ya estaría vacunada.

Por lo mismo, reiteró que se estarían enfrentando condiciones diferentes a las que se registraron en octubre pasado con la reanudación de actividades económicas, ya que ahora la población más vulnerable estaría protegida y si se enferma no caería en una condición grave.

“Entonces, obviamente las personas que ya se vacunaron, aun cuando llegaran a enfermarse, no van a tener una enfermedad grave (…) No es lo mismo el amarillo de octubre, donde no había vacuna, a llegar al semáforo amarillo aquí donde 20% de la población ya está vacunada, y sobre todo la más vulnerable”, puntualizó.