Nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no debe tener ninguna filiación política: Samuel García

Monterrey, NL. Al participar en el Foro Balance de la Procuración de Justicia en Nuevo León, organizado por Cómo Vamos, Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que la o el próximo titular de la Fiscalía General de Justicia estatal no debe tener ninguna filiación política, por ello, los diputados locales deben involucrar a la sociedad civil en el proceso de elección.

Tengo que dejar en claro que no queremos una fiscalía politizada (…) si los diputados (locales) toman esa decisión, jamás va a ser imparcial, va a tener sangre política”.

“Hoy tenemos la oportunidad de poner un fiscal ligero, que no tenga ninguna filiación política, o tíos o padrinos (políticos)”.

Opinó que es importante que llegue una o un abogado experto en criminología, que tenga la capacidad de coordinarse con el ejecutivo estatal, y contribuir con el Ejército, la Guardia Nacional y Fuerza Civil.

“Quiero pedirle a nuestros diputados que se dejen ayudar por la sociedad civil, que ésta diga fuerte y claro, queremos este o a esta fiscal, no a la del gobernador ni de Samuel, ni de Movimiento Ciudadano, ni del PRI, ni del PAN, al mejor fiscal, sin ataduras, porque él va a tener en sus manos la seguridad pública de los siguientes seis años, inclusive me trasciende”, dijo.

Dijo que se deben preguntar qué tipo de fiscalía se requiere en el estado, una omnipotente o una fiscalía de litigio; que sea independiente o que esté coordinada.

Advirtió que si este cargo se politiza, hay evidencias de cómo se han inmiscuido para afectar o intimidar a candidatos y sus familias durante las campañas políticas.

“Cuando hablamos que queremos que llegue el más técnico, el más ligero, sin compromisos, evidentemente no puede ser un ex gobernador o un ex alcalde, aunque no lo diga el requisito Constitucional, es por lógica, no puede ser un político quien llegue a la fiscalía”, subrayó.

Frenan convocatoria

Cabe mencionar que entre los aspirantes al cargo de fiscal general de Justicia del estado, el pasado 19 de octubre se registró ante la Oficialía de partes del Congreso estatal, el abogado Alberto de los Santos Elizondo.

Por otra parte, el pasado 24 de octubre se registró también el actual procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, Carlos Mendoza Cano, quien antes estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera estatal.

El aspirante Adrián de la Garza Santos, ex alcalde de Monterrey por el PRI, y ex procurador de Justicia en el gobierno de Rodrigo Medina, no ha logrado registrarse, debido a que no ha podido obtener su carta de no antecedentes penales, por instrucción de un juez federal.

Ante la promoción de amparos, el juez federal ordenó al Congreso estatal suspender la elección a fiscal general de Justicia y pidió al gobierno estatal suspender trámites relativos a esta convocatoria, como la expedición de cartas de no antecedentes penales, indicó la prensa local.

El plazo para presentar la documentación ante la Oficialía de Partes del Congreso, vence este viernes 28 de octubre.

