Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León descartó hacer cambios como los realizados a nivel federal, con respecto al plan de contención de casos de Covid-19 que se implementó desde fines de febrero.

El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló en rueda de prensa, que la estrategia que ha seguido la entidad, se basa en parámetros internacionales que tomaron naciones que reportaron menos daños en la población.

De la O Cavazos fue cuestionado en torno a la nueva medición que hace el gobierno federal, ya que a partir de ayer se reportaron muertes por asociación epidemiológica como casos de Covid-19.

“No, no se va a implementar en Nuevo León el reporte de muertes por asociación epidemiológica porque aquí si hacemos pruebas, si no haces pruebas tienes que hacer una asociación epidemiológica, la normativa federal establece que hagamos pruebas a una de cada diez personas, lo que no me parece correcto”, indicó el funcionario.

“Hemos hecho más de 210,000 pruebas, somos el estado que más pruebas ha hecho, si no hiciéramos pruebas no haríamos el diagnóstico se morirían miles de pacientes sin saber que tienen”, recalcó.

El secretario de Salud reportó 488 nuevos casos que hacen un total de 68,500 y 26 decesos para contabilizar un total de 3,779 fallecimientos.

Al día de hoy hay 967 pacientes hospitalizados, de los cuales 742 son casos confirmados y 225 sospechosos, de todos ellos se tienen a 231 intubados.