Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León informó que tras analizar los pronósticos meteorológicos con las autoridades correspondientes se tomó la decisión de reactivar las actividades laborales a partir del martes 28 de julio.

Esta decisión contempla al sector público y privado, así como el transporte en sus diferentes modalidades, en todos los casos atendiendo restricciones y precauciones que se dictaron con anterioridad para prevenir contagios de Covid-19.

Cabe recordar que el gobierno estatal decidió cerrar todas las actividades esenciales durante este lunes 27 de julio, por las intensas lluvias que colapsaron las principales avenidas de Monterrey.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, indicó en sus redes sociales: “las decisiones que hemos tomado no han sido sencillas, se que algunos se mostraron molestos pero tengan la seguridad de que fue lo mejor, las condiciones del metro, ecovía y los caminos no eran los óptimos debido a las crecientes de agua y no podíamos permitir arriesgar vidas humanas”.

