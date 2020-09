Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que debido a que el semáforo epidemiológico de Nuevo León bajó de 3 indicadores en riesgo máximo o rojo a 2 indicadores en rojo, podrán abrir los cines, teatros, casinos, circos, exposiciones y congresos con un 30% de aforo.

Sin embargo, permanecerán cerradas las guarderías, las escuelas, los salones de fiestas infantiles, estadios, bares y antros, para evitar que se disparen los casos confirmados de Covid-19.

“Los cines tendrán un aforo de 30%, (y podrán estar abiertos) hasta las 12 de la noche, igual para gimnasios igual, spas, salas de tatuaje, museos (…) teatro, casinos, circos, exposiciones, congresos, salones de eventos.

“Vamos a probar, de forma que no cause un problema, si no vamos a cerrar todo, ligas deportivas, y renta de quintas con un 30% de aforo”, aseguró el mandatario.

El gobernador expuso que se logró bajar los indicadores de promedio de casos nuevos de 586 en la semana anterior a 499 sin embargo, aún está en rojo el indicador, así como el promedio de defunciones por Covid-19, aumentó de 46 a 50 fallecimientos en la semana 35 del 23 de agosto al 29 de agosto.

Dijo que la apertura de estos negocios se debe tomar con prudencia, y hacer conscientes a los jóvenes de que tienen que cuidarse, porque es la población que más se contagia, pero muchas veces son asintomáticos y contagian a la población más vulnerable.

Basados en el comportamiento del semáforo, que indica una disminución de transmisión y camas en el sistema de salud, y que el promedio de casos nuevos, tiene una disminución, “queremos evitar la pérdida de empresas, no significa que no haya riesgo.

Más de 63,400 personas perdieron su empleo, y se necesita que la población tenga una actividad productiva, por ello se amplió la reapertura de negocios.

Rodríguez Calderón dijo que está preocupado porque en Texas y Florida cuando hicieron una reapertura de negocios los contagios subieron del 30% al 50% y eso colapsó el sistema de salud.

“Queremos probar 15 días, que los negocios cierren a las 12 de la noche, esto será una prueba, si logramos mantener indicadores, aumentaremos el aforo”, recalcó.

Y con el fin de evitar un rebrote, en el estado no se realizará la ceremonia del 15 de septiembre.