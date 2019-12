Querétaro.- Construir una nueva central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Querétaro requiere una inversión de 800 millones de dólares, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la Central de El Sauz, ubicada en Pedro Escobedo.

El presidente evitó hacer el compromiso de inversión que se requeriría para esta infraestructura, sin embargo, refirió que ya se tiene identificado el monto de inversión que demandaría; aunado a que su construcción implicaría duplicar la capacidad de producción con la que actualmente se cuenta en El Sauz.

“Vamos a hacer todo lo posible -no quiero ser tan categórico, porque no me gusta hacer compromisos que no pueda cumplir-, así que no descartamos la posibilidad de crear la nueva planta de ciclo combinado aquí en este sitio, aquí en El Sauz, se requieren 800 millones de dólares, pero se tendría el doble de la energía eléctrica que actualmente se está produciendo en esta central”, declaró.

A nivel nacional, la CFE genera actualmente 57% de la energía que se consume en el país mientras que 44% la produce la iniciativa privada; por lo que el objetivo del gobierno federal es que al cierre del sexenio se mantenga el actual porcentaje de generación.

“Vamos a procurar que al final de sexenio quedemos cuando menos con la misma proporción, 56-44, ese es el compromiso, esto va a significar inversión, mantenimiento de las plantas, de las centrales, hacer a un lado el ir cerrando las plantas, subutilizando las plantas ya sea de ciclo combinado o las hidroeléctricas”, declaró.

Descartó la posibilidad de que la CFE genere la totalidad de la demanda del país, dado que este planteamiento requeriría una onerosa inversión pública.

Al visitar la Central de Ciclo Combinado El Sauz, ubicada en Pedro Escobedo, destacó que se estimaba que al final del actual sexenio, la CFE generaría solo 20% de la energía eléctrica que demanda el país.

A partir de 1989 –contextualizó– modificaciones a leyes secundarias permitieron que particulares generaran energía eléctrica, desde este momento se otorgaron concesiones para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica, al mismo tiempo que se dejó de invertir en la CFE, expuso.

El próximo año, dijo, seguirá aumentando el presupuesto para la CFE, de acuerdo con los aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con la finalidad de seguir la estrategia nacional de reforzar su operatividad.

Durante su intervención, López Obrador también reiteró su respaldo al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, al frente de la comisión.

Durante su intervención, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, resaltó que las 32 entidades darán acompañamiento a la meta que ha planteado el presidente de la República, de lograr un crecimiento económico de 4% en el país.

“Señor presidente cuente con nosotros para garantizar que le sector energético de país siga instrumentando e impulse el desarrollo económico de Querétaro y -estoy seguro- que de México. (…) Coincidimos con usted en que somos una abrumadora mayoría los que queremos un México en paz”, declaró.

Central El Sauz

La central de generación se integra por dos tipos de unidades: turbo gas cuyo funcionamiento se efectúa a base de un ciclo termo dinámico, el otro tipo es la turbina de vapor. Esta infraestructura eléctrica emplea a 178 trabajadores.

Actualmente la central se conforma de cinco unidades generadoras de energía, tres de gas natural y dos de vapor; suministra principalmente a los estados de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato.

En total, la central cuenta actualmente con una capacidad de 591 mega watts, que se entregan a la región occidental, por medio de las cinco unidades que funcionan a 100 por ciento.

En los últimos cinco años, en la división bajío de la CFE aumentó 5% la generación de energía, 12% los ingresos y 3% el número de clientes, precisó el coordinador Regional del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), Carlos Ortega Calatayud.

En este contexto, se efectuó un recorrido de supervisión de infraestructura en la central de ciclo combinado El Sauz; durante el acto estuvo presente la secretaría de Energía, Rocío Nahle; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, entre otros funcionarios de los tres niveles de gobierno.

El objetivo de la gira es supervisar la generación de energía eléctrica; tras la visita en El Sauz, la gira continuará el sábado en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y el domingo en Manzanillo, Colima.