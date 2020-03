Nuestras entrevistadas respondieron a las siguientes preguntas

1 ¿Qué han logrado las mujeres en México en materia de equidad de género?

2 ¿Qué les falta por conseguir?

3 ¿Cuáles son los progresos más significativos que han conseguido y los principales problemas a los que se han enfrentado?

4 ¿Qué desafíos tienen que enfrentar?

5 ¿Qué le toca hacer a las autoridades, sociedad civil y las empresas para lograr la equidad de género?

Mayor participación en diversas ramas

Claudia Chávez López, titular de la secretaría de turismo de Michoacán

R 1 En Michoacán, los empleos de mujeres relacionados con el turismo han ido en aumento. Han incrementado en sectores como el de la hotelería y establecimientos de alimentos y bebidas, es decir, los datos nos arrojan que en los últimos dos años 65 y 70% de estos empleos son ocupados por mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, para el cierre del 2019, en Michoacán 143,724 personas trabajaron en restaurantes y servicios de alojamiento, de esta cantidad, 96,088 son mujeres, es decir, 67% de la fuerza laboral en el sector turístico.

Su participación es tal que una de cada ocho mujeres ocupadas en Michoacán labora en el sector turístico.

R 2 Las políticas públicas por parte del gobierno estatal a favor de las mujeres han ayudado mucho. ¿Qué falta por hacer? A nivel general en el sector turístico falta dignificar el trabajo, a los oficios turísticos generalmente no se les da valor, hace falta que se le valore más.

R 3 Es importante reconocer, y lo digo por el caso de Michoacán, que se han desarrollado muchas políticas públicas a favor de las mujeres, sobre todo a las jefas de familias, para que puedan emprender en todos los sectores económicos, pero especialmente en el turístico, que es donde más mujeres estamos trabajando. A través de créditos, como el Programa Palabra de Mujer o el Programa Emprendetur, hemos ayudado a cambiar el panorama.

Desde el año pasado, la Secretaría de Turismo de Michoacán ha ayudado con el Programa Emprendetur, son créditos con unas tasas de interés muy bajos. El objetivo es facilitarles, así como ayudarles a las mujeres y jóvenes en sus negocios turísticos, como las artesanas, cocineras tradicionales, o aquellas mujeres que quieren poner operadoras turísticas.

Para el tema de Palabra de Mujer se ha regresado casi 99% de los créditos, las mujeres pagan a tiempo, saldan sus deudas, no les gusta quedar a deber. En general, lo que necesitamos es dignificar más los trabajos de la actividad turística.

R 4 Simplemente es comprometernos, reconocer el valor que tienen las mujeres. Es importante valorar los trabajos, es importante valorar la actividad turística. Debemos reconocer el trabajo que aquellas mujeres ocupan en puestos altos, intermedios y de base.

Tenemos la Declaratoria por el Turismo en Michoacán, ahí tuvimos presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que buscan erradicar la pobreza y la desigualdad; uno de los objetivos fue el de reconocer a las mujeres como trabajadoras y emprendedoras imprescindibles para el desarrollo turístico sostenible e inclusivo.

R 5 La sociedad y las mismas empresas deben valorar más a las mujeres. También falta el poder incrementar el salario de las trabajadoras, se necesita que cualquier trabajo ocupado por una mujer esté bien remunerado. Se ha logrado mucho en décadas; sin embargo, hay que crear más conciencia al respecto.

Retos en el ámbito empresarial

Leticia Rodríguez Moctezuma, presidenta de la comisión de mujeres empresarias de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México

R 1 Principalmente, hemos ganado poco a poco y con muchos esfuerzos podemos prepararnos más académicamente. En realidad todavía hay personas que dicen: ¿para qué estudiamos las mujeres, para qué nos preparamos? En algunos poblados del interior de la República hay quienes dicen para qué estudian si ellas sirven para tener hijos.

Hemos ganado con mucho esfuerzo más espacios laborales, anteriormente los puestos estaban dedicados sólo para hombres. También tenemos la participación de las mujeres en sectores laborales que necesitan a gente más preparada, como en el rubro de la medicina.

Hemos logrado llegar a los espacios empresariales, ya hay mujeres que lideran empresas, eso también es un logro que hay que destacar.

R 2 Nos falta mejorar la cuestión de la cultura, el machismo todavía sigue, aún están expresiones como: una mujer no puede estar aquí, mejor retírate, las mujeres no pueden pensar, no tienen carácter. Todo eso todavía falta mejorar.

México no ha podido quitar al machismo, la sociedad aún marcha en contra de las mujeres, hoy en día está surgiendo un odio porque estamos pidiendo más que nunca que se nos respete; el machismo está regresando de manera más violenta y esto se traduce en los feminicidios.

R 3 Como mujeres empresarias todavía cuesta trabajo el poder combinar los temas de la familia y el desarrollo de una compañía.

Hay mujeres que tienen mucha estabilidad empresarial, pero a la par vemos que hay más mujeres empresarias divorciadas porque las parejas no las apoyan, aún cuesta trabajo poder desarrollar una vida empresarial.

R 4 También las mujeres en el ámbito empresarial deben enfrentar muchos obstáculos; por un lado, cuando son jefas no las toman en serio con sus decisiones laborales, muchos hombres las desdeñan, muchos dicen que emocionalmente no están bien.

Los desafíos que enfrentamos como mujeres empresarias son: hacer valer nuestra voz, es decir, que nos respeten en un mundo lleno de hombres, queremos que también nos respeten nuestros trabajadores y nuestros compañeros empresarios.

Las mujeres que trabajan en una empresa se tienen que enfrentar a muchos retos: acoso laboral, acoso sexual, que el jefe te respete, que tus compañeros también te tomen en cuenta; es difícil.

R 5 Hoy, las empresas y la autoridad tienen un gran pendiente: el apoyo a las mujeres en el ámbito de la maternidad, las mujeres que son mamás o que quieren ser mamás enfrentan grandes retos, son las que más obstáculos tienen y es algo que debe señalarse.

Muchas empresas no tienen presupuesto para pagar una guardería privada y eso está mal, porque debe ser un derecho para la trabajadora, tampoco otorgan horarios para ellas, para que cuiden a sus hijos, ni siquiera hay espacios de lactancia en las propias empresas.

Turismo, área de oportunidad

Michelle Fridman Hirsch, titular de la secretaría de fomento turístico de Yucatán

R 1 Se han logrado algunos avances en igualdad de género, más no en equidad.

R 2 No es lo mismo que tengamos en ciertos modos los mismos derechos a que tengamos derechos equitativos según las características y necesidades de cada persona.

Hoy por hoy, para una mujer es sumamente complicado ser mamá y trabajar.

R 3 El turismo es la industria que más mujeres emplea en el mundo. Por lo menos, está el dato de que cerca de 60% de los empleos del turismo son de mujeres, pero los sueldos están alrededor de 15% por debajo del de los hombres.

Según el informe global sobre la mujer en el turismo de la Organización Mundial del Turismo en colaboración con la ONU, en el 2019, 54% de la fuerza laboral en el turismo mundial son mujeres, mientras que ocupan 39% en el conjunto de otros sectores económicos del mundo.

R 4 Se ha visibilizado la violencia y la normalización de la violencia, se ha visibilizado la forma de equidad, pero eso no necesariamente ha dado solución.

R 5 Uno de los logros en turismo fue en Marruecos, donde por primera vez, las mujeres obtuvieron licencias como guías de turismo.

Mismas condiciones de trabajo, necesario

Sophia Huett López, comisionada de la unidad de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana de Guanajuato.

R 1 La historia de la mujer en las instituciones de seguridad es muy larga. En el caso más latente, que sería en el caso de Policía Federal, creo que es la institución a la que históricamente nos podemos remontar; dado sus 90 años de historia, las mujeres inicialmente tenían un papel de asistencia de servicios, cuando era Policía Federal de Caminos, cuando era este uniforme verde, fue entonces que tuvieron que pasar muchos años para que las mujeres pudieran estar en cargos operativos, insisto, porque generalmente estaban asociadas a tareas de asistencia, o incluso de cuidado o de servicios.

Ha sido un camino que se ha tenido que ir trabajando muy arduamente, con sus altas y bajas. Hasta que Policía Federal se conformó como nosotros la conocíamos había un nivel de mando de hasta 30% ocupado por mujeres en áreas especiales, había titulares de división y de áreas sensibles, por ejemplo, en el área de capacitación a policías, es algo que actualmente ya es distinto, podemos ver en el caso de los coordinadores estatales de Guardia Nacional son prácticamente hombres.

R 2 Creo que hay que trabajar en fortalecer el cumplimiento a los reglamentos y protocolos en materia de género, para que en el interior de estos organismos haya los mecanismos necesarios para que todo aquel que pretenda cometer un acto de acoso e incluso abuso sexual sepa que hay instrumentos claros que no lo permiten.

Afortunadamente donde yo me formé, el lugar donde más me he sentido valorada y protegida en mi condición de mujer, fue en Policía Federal.

R 3 Es un camino que afortunadamente en los espacios municipales ha avanzado, el hecho de ver mujeres dentro de estas corporaciones de seguridad ya en un nivel de mando es positivo.

En un tema que nos requiere como mujeres, capacitarnos al doble de como lo hacen los hombres; si un hombre toma un curso, nosotros debemos tomar dos, porque lo que tenemos que demostrar es la capacidad para asumir cualquier tarea.

R 4 Primero, quitarnos paradigmas, hay paradigmas donde se creen que las mujeres tienen ciertas capacidades para ciertos temas, pero no para otros. La realidad es que aunque nos ha costado trabajado hemos ido avanzado en todos los temas.

R 5 Debemos tener una perspectiva de igualdad sustantiva, nunca el hombre será igual a la mujer porque tenemos capacidades distintas, incluso físicamente, la igualdad sustantiva se refiere a tener un piso parejo y mismas oportunidades de acceder a cargos y puestos con base en nuestra preparación y esfuerzo.

En el caso de las corporaciones policiales, insistiría en fortalecer los mecanismos de promoción y ascenso, que sean equitativos para ambos sexos, evidentemente que en las ofertas de capacitación sean por igual, que puedan acceder a estos cursos hombres y mujeres de igual forma, para que en dado caso se convierta en fortaleza para las mujeres que decidieron vivir su vocación desde un uniforme policial.

Urge dotar de herramientas para alcanzar un pleno desarrollo laboral

María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, titular de la Secretaría de Turismo de Colima

R 1 Aunque aún nos falta camino por tomar, gracias a las mujeres que en el pasado han hecho incidencia en políticas públicas, hoy en día existen guarderías, también tenemos derecho al voto, espacios en instituciones y empresas para laborar, educación sexual desde la secundaria, la despenalización del aborto en la Ciudad de México y que en el código penal existan términos como feminicidio.

R 2 No hace falta más que ver el contexto en el que se encuentra el país para responder: necesitamos políticas públicas que realmente cumplan con los tratados firmados para que las mujeres, niñas y jóvenes accedan a una vida libre de violencia en todos los aspectos.

R 3 Cada mujer tiene una realidad diferente y luchas diferentes, no puedo hablar por todas las mujeres, pero desde la mía, que soy una mujer de 40 años dedicada al sector turístico —en el que cada vez haya más mujeres en puestos directivos, CEO y titulares de dependencias públicas—, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, de ser dueña de mi empresa, de poder ejercer mi maternidad y a la vez desarrollarme en el campo laboral; es un paso muy importante para la historia de las mujeres en el sector turístico, esto era impensable para antiguas generaciones.

Los principales retos son que día a día enfrentamos el estigma de que por ser mujer no podemos estar al mando o no tenemos la capacidad para ejercer puestos de alto mando.

R 4 La violencia en todos los sentidos, como los micromachismos, violencia política de género, brecha salarial, feminicidios, entre otros.

R 5 Desde nuestros espacios debemos trabajar con perspectiva de género, no dejar pasar ningún tipo de violencia y tomar posturas políticas ante cualquier situación que nos vulnere. La indiferencia ante estas acciones no permite dotar a las mujeres de herramientas para alcanzar un pleno desarrollo.

Avanzan políticas de equidad de género

Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México

R 1 De entrada, hablar de equidad de género ya es un logro muy importante y es que hemos vivido en muchas décadas de desigualdad donde esto no se tocaba, muchos dirían que no es así, pero los hechos muestran otro resultado. Las mujeres no estábamos a la par.

Años antes no se tocaba el tema de la equidad de género y por qué promoverla; se ha visibilizado más su importancia, se han desarrollado estrategias.

En materia de logros hemos visto que en el Congreso del país ya hay mujeres, hay mayor representación legislativa. En materia laboral, también ya hay una política de equidad de género, pero hace falta hacer más.

Se han logrado avances en el ámbito empresarial y laboral, el cual es el más difícil; a veces, es más difícil que se le ascienda a una mujer o que se le pague igual que a un hombre, pero hace falta mucho por hacer.

R 2 Se dice que se carga con un estigma machista desde que somos niños, desde la casa; en ese sentido, la educación es muy importante, falta conseguir tomar más conciencia.

Por lo menos en las escuelas deberían establecerse protocolos o materias, al menos en la UNAM ya va a salir una carrera enfocada en materia de género.

A nivel legislativo se necesita velar más, que se promuevan y cumplan leyes a favor de las mujeres; en las empresas se necesitan establecer protocolos que indiquen que no se les van a poner piedras en el camino y que no habrá disparidad salarial.

R 3 Hoy, muchas hemos podido estudiar las carreras universitarias que queramos, hemos demostrado que somos capaces como los hombres.

Además, antes se tenía esa visión de que si es mujer no se puede, se ha permeado eso, nos hemos abierto camino solas, se ha avanzado en las problemáticas que hay, como violencia intrafamiliar.

R 4 Se debe trabajar en promover la igualdad, todavía hay ciertos sectores que segregan de manera no pública a las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito de las ingenierías aún ven con recelo a las mujeres; en el mundo académico se necesita trabajar para que se vea a la mujer como igual, que tiene las mismas capacidades intelectuales.

R 5 Hay que destacar la importancia de la mujer, se deben tomar conciencia en todos los estratos y establecer más políticas públicas que cuiden la equidad, pero también el gran pendiente es el de la seguridad, esto lo digo por los feminicidios que también se relacionan con la equidad.

Una mujer no puede avanzar en equidad de género, si el gobierno, la sociedad y el empresariado no le garantizan su seguridad. Muchas mujeres tienen miedo de salir a trabajar o a estudiar porque las pueden robar, secuestrar, violar y matar.

