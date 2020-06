Querétaro, Qro. La movilización de carga y de pasajeros se mantiene a la baja en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), en el marco de la menor movilidad aérea que ha generado la pandemia de Covid-19.

En el periodo enero-mayo del año en curso, el AIQ movilizó 15,963 toneladas de carga tanto nacional como internacional, lo que representó una caída de 29.8% en relación con las 22,739 movilizadas en el mismo periodo del 2019, de acuerdo con registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Entre las operaciones de carga, los envíos internacionales han reportado la reducción más abrupta; en los primeros cinco meses del año suman 4,854 toneladas, que representa una reducción de 57.5% frente a igual periodo del año anterior cuando se movilizaron 11,412 toneladas.

Por contrario, la carga nacional tuvo una mínima variación negativa de 1.9% entre las 11,109 toneladas movilizadas este año y las 11,327 toneladas del mismo lapso del 2019.

Hasta mayo, la transportación de pasajeros ascendió, en el periodo enero-mayo, a 262,300 viajeros aproximadamente, una baja de 41.8% frente a los 450,600 movilizados en igual lapso del 2019.

En pasajeros nacionales la reducción fue de 38.9% e internacionales de 48.3%, detallan las estadísticas de la SCT.

Paros técnicos y exportaciones

El comportamiento en la movilidad de las exportaciones en el estado ha sido semejante a las variaciones que muestran las exportaciones mexicanas y que está ligado a un mejor flujo de operaciones, derivado de la pausa que han tenido las cadenas de suministro, refirió el presidente del Capítulo Querétaro del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Ricardo Zaldumbide Ceceña.

El especialista agregó que aún hay incertidumbre por conocer los indicadores estatales de las exportaciones, al cierre del primer semestre del año, lapso en el que se reflejarán los paros técnicos en los que entraron diversos sectores a causa de la pandemia.

“En Querétaro las cifras reales no las tenemos, pero el comportamiento ha sido muy parecido porque aquí los sectores que son motores de las exportaciones es el automotriz electrodomésticos, aeronáutico y químico, más o menos ha tenido el mismo comportamiento que el nacional, y obviamente estamos con mucha incertidumbre respecto a cómo va estar este cierre del primer semestre, porque hubo varias semanas de paros técnicos, en algunos casos bajaron drásticamente de personal, en algunos el cierre definitivo”, destacó.

En este proceso, comentó, será clave el ensamble de las cadenas de suministro para con ello potenciar la producción y el intercambio de proveeduría, que a su vez incidirá en la movilización de las piezas.

“Al no haber inventarios generan un retraso para la reapertura de las empresas, yo creo que en todos los casos están buscando articular el gran total de los proveedores de estos componentes, porque si no tiene alguno de ellos no pueden integrar el componente o a las pieza terminada. Sabemos que hay un esfuerzo consistente de las empresas para poder reactivar a sus proveedores y que puedan reactivar su capacidad de proceso”, abundó.

Capacidades

El AIQ opera desde el 2004, ubicado entre los municipios de Colón y El Marqués, comprende una superficie total de 88.49 hectáreas y cuenta con una pista que permite realizar 45 maniobras de despegue y aterrizaje por hora, expone el Anuario Económico del estado, emitido en el 2019 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

La plataforma de carga cuenta con 35,000 metros cuadrados y tiene cuatro posiciones. Para las maniobras privadas se destinan 65, 520 metros cuadrados, conformados por 24 posiciones para aeronaves ejecutivas.

En el 2018 el edificio de la terminal se amplió 50%, con una inversión de 180 millones de pesos; la ampliación incluyó que se instalaran tres pasillos telescópicos, área de documentación más funcional y con mayor capacidad, aumento en sala de última espera, aumento en capacidad y redistribución en áreas de llegada y ampliación en el estacionamiento público.

El anuario detalla que con ello aumentó la superficie del edificio de la terminal aérea, de 5,818 metros cuadrados a 10,340 metros cuadrados.

