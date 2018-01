Querétaro, Qro. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de México acudirán a Washington para sostener una nueva reunión con mandatarios estadounidenses.

La reunión podría llevarse a cabo el próximo 23 de febrero, antes de la última ronda. Del territorio mexicano acudirá la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien es representante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago.

Así como el Ejecutivo de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conferencia.

Domínguez Servién informó que el encuentro será con integrantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA, por su sigla en inglés).

Declaró que buscarán replicar el ejercicio que en el 2017 realizó en compañía del jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que implicó una reunión entre gobernadores de las tres naciones.

“Creo que aquí hay que hacer política, nos vamos a preparar la gobernadora de Sonora y tu servidor, primero iremos a Washington, como lo hicimos el año pasado, en esa ocasión fui con Miguel Mancera. Y en la cuales estuvo el primer ministro de Canadá y el vicepresidente de los Estados Unidos, con los gobernadores”, pronunció.

El 13 de julio del 2017, los mandatarios mexicanos participaron en el Foro Trilateral, el cual fue encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En la reunión, pugnaron por la permanencia del TLCAN, de igual forma destacaron los intereses del territorio mexicano y se delinearon áreas de oportunidad de los gobiernos estatales frente al fortalecimiento de la región.

Sin temor a declaraciones

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterando que México costeará el muro fronterizo, el Ejecutivo de Querétaro refirió que no es un tema de preocupación, dado que hasta el momento el mandatario estadounidense no ha detallado la forma en que vincularía dicho pago con el TLCAN.

En caso de imponer un impuesto a la visa de mexicanos, declaró que la Secretaría de Relaciones Exteriores podría responder con la misma determinación.

“El tema (de las declaraciones relacionadas con el muro) no me preocupa, porque dice (Donald Trump) que el muro se va a pagar bajo dos términos: uno será a través del TLCAN, pero no especifica cómo, no lo veo. Y el otro que será por el visado, de los mexicanos que entren a Estados Unidos, si sube las visas o nos pone un impuesto de entrada a Estados Unidos, pues vamos a ver la reacción de Relaciones Exteriores de nuestro país que puede hacer exactamente lo mismo, con un impuesto a los norteamericano que pisen suelo mexicano”, advirtió.

