Mal funcionamiento de la aplicación del Infonavit dificulta el cambio de VSM a pesos: usuarios en Nuevo León

Monterrey, NL. Rosa Elba llegó a formarse a las 6 de la mañana, afuera de la delegación del Infonavit en el centro de Monterrey, para hacer el trámite del cambio del crédito Infonavit en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, sin embargo, a medio día que le tocó su turno le dijeron que debía obtenerlo a través de la aplicación del Instituto, lo cual no pudo lograr pues le marcaba error, comentó a El Economista.



Por ello, salió a buscar un Internet público donde le imprimieron toda su información y se mostró preocupada pues dice que su crédito lo obtuvo en 2005 por 168,000 pesos, sin embargo, hoy en día debe 347,000 pesos, y la mensualidad asciende a 2,546 pesos.



"He pagado durante 18 años, en ese tiempo he tenido dos prórrogas, una de ellas cuando la empresa en la que trabajaba se fue a Torreón, en 2005 y me quedé desempleada y la segunda prórroga ahora que ocurrió la pandemia, me volví a quedar sin trabajo y no puedo pagar esos 2,546 pesos mensuales", refirió la trabajadora.



Ahora no sabe qué hacer, pues solo obtuvo esa información vía Internet, con la ayuda de las personas que atienden el ciber, pero ignora en qué área del Infonavit le pueden dar asesoría legal.



En la delegación del Infonavit, hay un salón para unas 500 personas, con unos 20 funcionarios atendiendo al público, al acercarse, piden el número de cuenta y la clave que sólo tiene el beneficiario.



Al explicar la situación de Rosa Elba, la funcionaria contestó que debe hacer el trámite por Internet y que si no sabe qué hacer, debe acudir a las oficinas generales para que la canalicen.



Algunos usuarios se quejaron de que es un círculo vicioso, se debe sacar cita en la app, pero esta marca error, se llama por teléfono y son llamadas pre grabadas y en la oficina exigen sacar cita.



El inconveniente es que la fecha límite para hacer el cambio en el programa de Responsabilidad Compartida es antes del 10 de enero, y los trabajadores temen que de no realizar el trámite su mensualidad aumente.



El Infonavit explica que entre los beneficios del cambio de VSM a pesos, las aportaciones patronales y extraordinarias se irán directamente a la deuda y no a los intereses.



Si el ingreso que percibe el trabajador es menor o igual al salario mínimo, la mensualidad será del 20% del salario mínimo en la Ciudad de México.



Y se calculará la tasa de interés respecto al ingreso mensual.



Rosa Elba dice que mejor va a traspasar su casa ubicada en el municipio de Juárez pues no encuentra trabajo por su edad y debido a que no ve bien.

