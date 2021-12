Monterrey, NL. El proyecto de arrendamiento de 800 camiones urbanos tiene varios retos: un cambio de modelo de negocio para los transportistas de pago por kilómetro recorrido; tampoco se sabe si el gobierno estatal dará algún subsidio a transportistas, y se requieren entre 6 y 12 permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para operar terminales de abastecimiento de gas natural, comentó César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.

El tema más apremiante, dijo, es que cada compresora de gas natural cuesta 45 millones de pesos, mientras que las terminales de diesel cuestan 400,000 pesos. Además, se necesitan los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para instalar estas terminales de carga de gas natural, aseveró.

El primer paso fue la licitación de los camiones que empezarán a llegar al estado, entre abril de 2022 y marzo de 2023.

Cabe mencionar que Arnaud Marcel Roland Dordilly, representante del grupo ganador de la licitación y director de la empresa Jeca Mobility comentó que un punto esencial de la licitación es que las unidades recorrerán 8,000 kilómetros por mes, según las rutas, y se tiene previsto un mantenimiento aproximadamente cada 15,000 kilómetros, más o menos cada dos meses.

“Es un paquete completo y en nuestra experiencia lo que busca el transportista es tener su vehículo, su financiamiento y su arrendamiento, para que cuando termine lleguen nuevas (unidades), porque su negocio es transportar, no reparar, no cuidar y no comprar”, enfatizó Roland Dordilly.

Por su parte, César Cadena señaló que los transportistas estaban acostumbrados a pagar al gobierno estatal por pasajero transportado y con este nuevo modelo pagarán por kilómetro recorrido. “Estos camiones a base de gas natural cuestan 4 millones de pesos más 1 millón por intereses, los transportistas se preguntarán ¿al pagar por kilómetro me dará el suficiente pasaje para amortiguarlo?", cuestionó.

Tampoco se ha mencionado si el gobierno aportará una parte de alrededor de 100,000 pesos mensuales por arrendamiento, porque en otros países si se quiere tener un transporte de calidad el gobierno pone la diferencia, recalcó el dirigente.

César Cadena indicó que se debe preguntar a los transportistas, por ejemplo a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) quién si podrá pagar el arrendamiento durante 60 meses, “CTM tiene varias rutas, socios concesionarios, es un modelo más complejo”, apuntó.

Garantizar suministro

La cuestión es quién va a garantizar el suministro de gas natural para las 800 unidades de transporte público, el Clúster Energético de Nuevo León participó en reuniones con autoridades estatales y les dijo que se necesitan entre 6 y 12 terminales de almacenamiento de gas natural, sin embargo, cada una tiene un costo de 45 millones de pesos y reiteró que "se necesita el permiso de la Comisión Reguladora de Energía para que esto jale”, subrayó.

En el caso de la Ecovía, mencionó que hay estaciones de gas donde inicia y termina la ruta.

“El problema es que antes tardaba un año conseguir un permiso de la CRE, ahora no te hacen caso, no hay permisos, tú gobierno estatal tendrías que ir con la CRE o con la Secretaría de Energía a solicitar el permiso y te lo podrán negar porque están promoviendo el diésel”, concluyó César Cadena.

