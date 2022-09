Logros de gobierno de AAG (2022)

Infraestructura

Este primer año se invertirá en obra pública 681.9 millones de pesos, el triple de lo que normalmente se venía invirtiendo en los últimos trienios. El 80% de esta inversión en obra es con recursos propios del municipio.

Con esta inversión, Hermosillo es primer lugar en obra a nivel estatal.

A la fecha, se han bacheado en la capital del estado un total de 215 mil metros cuadrados de pavimento, superficie que equivale a haber bacheado casi cinco veces el área completa del Estadio de Sonora.

Se realizaron labores de mantenimiento a más de 32 000 metros lineales de canales pluviales, cifra equivalente a 70% del total con que cuenta la ciudad. Con esto se evitaron inundaciones a pesar de las fuertes lluvias que se han tenido en la ciudad.

Se puso en marcha el programa “Patrulla Verde”. Un equipo de 30 inspectores de las áreas de Servicios Públicos Municipales, Instituto Municipal de Ecología y Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático tendrán 20 patrullas híbridas, que tienen la función de recolectar la basura así como sancionar a las personas que incurran en delitos como arrojar o dejar residuos de cualquier tipo en la vía pública y desperdiciar el agua potable.

Hasta el momento se han realizado o iniciado 62 obras de pavimentación e infraestructura en la ciudad, como diversos recarpeteos de calles y construcción de vialidades y cruceros de concreto hidráulico.

Se lanzó el programa “Cero Baches”, con el que contribuyentes cumplidos del predial cuentan con una garantía de 7 días hábiles en la atención de sus reportes de baches o de lo contrario pueden recibir descuentos en el pago de obligaciones municipales equivalentes a su pago de predial de este año. A la fecha, el 100% de los reportes hechos por contribuyentes cumplidos han sido atendidos antes de 7 días hábiles.

Desarrollo económico

Hermosillo se ubicó como la segunda ciudad mexicana (solo detrás de Guadalajara) con mayor avance general en el Índice de Ciudades Sostenibles (ICS), el cual mide el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hermosillo obtuvo 64 puntos, destacando su avance en Paz, justicia e instituciones sólidas, Trabajo decente y crecimiento económico, e Igualdad de género.

El estudio Americas Cities of the Future 2021/22 , elaborado por FDI Intelligence del diario Financial Times, colocó a Hermosillo como la quinta ciudad de tamaño mediano con mayor potencial económico en el continente americano. Los primeros cuatro lugares los ocupan: Raleigh, Carolina del Norte; Mississauga, Ontario; Salt Lake City, Utah; y Apodaca, Nuevo León. Entre las categorías que se analizaron en el estudio, figuraron Potencial económico, Amistad comercial, Capital humano y estilo de vida, Rentabilidad y Conectividad.

Tal y como se prometió, se creó la Agencia Municipal de Desarrollo Económico con el objetivo de promover a Hermosillo como una ciudad segura y con condiciones que garanticen certidumbre jurídica y técnica a quienes apuestan por invertir en la capital de Sonora.

De enero a agosto, se han generado 10,472 nuevos empleos formales en Hermosillo, el segundo mejor periodo enero-agosto de los últimos 11 años en materia de creación de plazas laborales, de acuerdo con datos del IMSS.

Con los empleos generados hasta agosto, Hermosillo se posiciona entre las ciudades capitales más dinámicas de México, a la par o superando la creación de empleos de urbes como Chihuahua, Mexicali, Monterrey y Mérida.

Gracias al crecimiento del empleo formal, la tasa de desocupación bajó a 2.9% durante el segundo trimestre de 2022, su nivel más bajo en 17 años, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI.

Se lanzó el programa “MaxiApoyos” con el que se otorgarán microcréditos a tasa cero, principalmente dirigido a mujeres con deseos de emprender un pequeño negocio. Ya fueron capacitadas 100 mujeres para recibir estos apoyos. Se espera culminar la capacitación de 500 emprendedoras en este año, y duplicar ese número para el año próximo

Para agilizar trámites municipales y con ello generar mejores condiciones en el desarrollo de negocios, Hermosillo ingresó al proyecto “Municipios Competitivos”, promovido por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y financiado por USAID México.

Seguridad pública

En junio pasado, la percepción de inseguridad en Hermosillo se situó en 60.5%, el nivel más bajo para un mes de junio de los últimos 6 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI.

De esta manera, Hermosillo se posiciona como el municipio con mayor reducción en la percepción de inseguridad en el estado de septiembre de 2021 a junio de 2022, de acuerdo con las mediciones del INEGI, en las que se incluye a los municipios de Cajeme y Nogales.

De enero a julio de este 2022, la incidencia de homicidios doloso en Hermosillo cayó un -30.2%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En términos generales, la incidencia delictiva en Hermosillo se ha reducido un -18.6% en lo que va de 2022.

Así, entre los municipios sonorenses con población mayor a 175 000 habitantes, Hermosillo ocupa el primer lugar en reducción de la incidencia delictiva total.

Además de los homicidios, otros delitos de alto impacto con reducciones importantes, en lo que va del 2022, en Hermosillo son: robo a negocios (-21.4%), violaciones (-43.0%), violencia familiar (-43.8%) y feminicidios (-66.7%).

Se cumplió la promesa de campaña de crear una Policía Turística, con la que se busca brindar seguridad y confianza a los visitantes que se encuentren en los puntos turísticos y hoteleros de la ciudad.

Desde este primer año de Gobierno, la Policía Municipal cuenta con 220 nuevas patrullas eléctricas, con lo que el municipio obtendrá ahorros en combustible y mantenimiento, pero sobre todo podrá reducir notablemente los tiempos de respuesta a llamadas de emergencia de los ciudadanos.

Además se adquirirá un escuadrón de 5 drones de alta tecnología y una camioneta base, a fin de incrementar las capacidades de vigilancia e inteligencia de la Policía Municipal.

Finanzas públicas

Se refinanció la deuda pública del municipio, con lo que se prevé un ahorro en el pago de deuda por 123.9 millones de pesos durante la presente administración, ello al bajar la sobretasa que pagaba el Municipio por sus financiamientos.

Para estimular el pago del predial, este año se restituyó el seguro contra robo e incendio a casa habitación para contribuyentes cumplidos, el cual cubre hasta por 25 mil pesos posibles pérdidas por estos siniestros.

La calificadora PCR Verum mejoró en seis niveles la calificación crediticia del Ayuntamiento de Hermosillo, gracias a un adecuado manejo de las finanzas municipales. Con esto, el municipio gozará de mejores tasas en su deuda, ahorrará recursos y estará en posibilidades de brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Este año, Hermosillo subió del lugar 14 al 11 (de 56 municipios) en el ranking sobre la implementación de Presupuesto Basado en Resultados (PbR), que realiza anualmente la SHCP. Esto significa que los recursos públicos están cada vez mejor enfocados para atender los problemas y necesidades de los ciudadanos.

Participación y programas de atención ciudadana

Para hacer frente al problema del agua, se ha entregaron 1,500 tinacos a familias hermosillenses, con una capacidad de 750 litros de almacenamiento, sobre todo en colonias del Norte de la ciudad donde existen problemas de abasto y baja presión.

Hasta el momento se han conformado 341 comités CRECES de participación ciudadana, desde los cuales los ciudadanos podrán decidir sobre las obras que se realizan en su colonia o sector.

Este año se votó por primera vez un presupuesto participativo de 40 millones de pesos en la capital del estado, donde los ciudadanos votaron por la realización de obras específicas en sus zonas y sectores. Se tuvo una participación de más de 24 mil hermosillenses durante las votaciones que se realizaron del 29 de agosto al 3 de septiembre pasado.

Se reactivó el programa “Miércoles Ciudadano”, llevando a las colonias de Hermosillo la realización de trámites y la oferta de servicios del Ayuntamiento, propiciando además el acercamiento de los funcionarios municipales y la ciudadanía. Hasta el momento se han realizado cerca de 20 “Miércoles Ciudadanos”.

Iniciaron los programas Hogar Solar y Peso Solar, con los que se facilitará y financiará la instalación de paneles solares en viviendas y edificios pertenecientes a la Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de fomentar el uso de energías renovables y ahorrar en el gasto de electricidad.

En su aniversario número 20, las Fiestas del Pitic 2022 tuvieron récord de asistencia con más de 100 mil visitantes, gracias a la oferta de un número importante de eventos y actividades, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

El servicio de recolección de basura tiene una calificación de la ciudadanía de 8.8, una de los 3 más altas del país en este rubro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de Inegi.

Se está instalando una red de wifi gratuita en la ciudad. A la fecha ya se cuenta con una cobertura en 150 puntos de la ciudad y también se consideró su implementación en la plaza principal del Poblado Miguel Alemán.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales cuenta con un programa permanente de forestación y reforestación, sobre todo para abatir el rezago de áreas verdes en el centro de población de Hermosillo. Gracias a este programa, en este año se ha logrado hacer entrega a la población de un total de 6,689 árboles.

Por otra parte, por primera vez el Ayuntamiento está produciendo árboles en el Vivero Municipal y en este año se plantaron un total 5,372 árboles, lo que hará posible mantener una forestación y reforestación permanentemente de las áreas verdes de la ciudad, sin depender de la donación externa de ejemplares. De esta forma, la meta es que en 2023 se produzcan alrededor de 10 mil árboles, los cuales serán principalmente donados a la ciudadanía para que sean plantados en nuestra ciudad.

Anexo gráfico