Cancún, QR. Ante el incremento de casos de Covid-19 en Quintana Roo, el gobierno del estado anunció que a partir de esta semana y hasta el 30 de abril del 2020, se suspende temporalmente la venta de bebidas alcohólicas en el horario comprendido de las 17:00 horas y hasta las 9:59 horas del día siguiente, de lunes a domingo en los once municipios del estado.

Al respecto, Yohanet Torres Muñoz titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dijo que: “El gobernador ha anunciado esta medida para garantizar la salud y bienestar de los quintanarroenses, para reforzar las acciones que se llevan a cabo con motivo de la situación sanitaria del Covid19 y así evitar su propagación”.

Esta nueva restricción aplica a todos los municipios del estado, y sólo podrá realizarse la venta de bebidas alcohólicas al horario comprendido de las 10:00 horas a las 16:59 horas, reiteró.

La funcionaria recordó que luego de que el Gobierno de México declaró emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, el gobierno de Quintana Roo ha anunciado otras acciones para evitar los contagios, entre los que destacan la prohibición de funcionamiento de bares y casinos así como el cierre total de las playas.

"Se invita a la sociedad en general a seguir las indicaciones y medidas sanitarias para evitar una mayor propagación”, resaltó la funcionaria estatal.

Recordó que además el gobierno de Carlos Joaquín González ha decretado un plan de incentivos fiscales para que las empresas y la ciudadanía en general pueda enfrentar la pandemia. Entre los principales estímulos mencionó que continúa 100% de descuento en tenencia vehicular durante todo el año, para quienes no tengan adeudos o vehículos nuevos no mayor a 30 días de la fecha de factura. En el caso de ciudadanos que no estén al corriente con sus pagos en tenencia vehicular el descuento del 50% se amplía al mes de mayo y 40% para los morosos de junio a diciembre.

Se suspendió también el emplacamiento vehicular durante el mes de abril, para reanudarse hasta mayo. Durante este periodo se podrán hacer los pagos de derechos sin actualización, recargos o multas

Además el gobierno del estado está otorgando 50% de descuento en la expedición o renovación de las licencias de conducir para los residentes en el municipio de Othón P. Blanco. De igual manera en el caso de las Licencias de Bebidas Alcohólicas se amplía el plazo hasta mayo, los beneficios contenidos en el decreto de subsidios fiscales vigentes.

Entre otros plazos, se difiere la presentación de las declaraciones fiscales y el pago de los meses de marzo, abril del 2020, a los meses de octubre, noviembre y diciembre en contribuciones relacionadas con Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto al Hospedaje, Impuesto al Libre Ejercicio de Profesiones e Impuesto Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo los pagos diferidos a que se hace referencia no generarán recargos ni actualizaciones; así como, tampoco serán objeto de multas por extemporaneidad.