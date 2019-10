A fin de reactivar la llegada de inversiones para generar mayor desarrollo y crecimiento económico, los puertos más importantes del país, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, apuestan por una alianza que los convierta en una región logística portuaria.

En entrevista con El Economista, Raúl Antonio Correa Arenas, director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas, explicó que la cancelación del proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE) generó inquietud entre la Iniciativa Privada, por lo que se buscó crear esta alianza para lograr una integración logística portuaria en las regiones Pacífico-Centro-Occidente-Bajío.

“Hay inquietud, pero también hay inversionistas que han mostrado interés (...) Tenemos que juntar esfuerzos, trabajar por bloques económicos. En conjunto hay que aprovechar la infraestructura y hacer una región económica fuerte. A su manera, Lázaro Cárdenas y Manzanillo han desarrollado su economía, hoy buscamos que ambas trabajen en equipo y así podamos ser una región portuaria fuerte, teniendo como punto de atracción el Valle de México, Occidente y Bajío”, dijo.

“Tendremos que hacer una simbiosis. No tenemos que ver al puerto de Manzanillo como competencia, al contrario, tenemos que verlo como complemento”, sostuvo.

Indicó que la alianza con Manzanillo tiene como objetivos generar certidumbre, atraer inversiones, aumentar el comercio y potencializar las actividades industriales. “Para ello tenemos como meta servir como un puente, queremos recibir la mercancía de Asia y llevarla a Estados Unidos”.

“Hay que tomar en cuenta que recibimos comunicación con los grandes monstruos del comercio asiático y también estamos conectados con los centros de consumo de Estados Unidos vía férrea. Lázaro Cárdenas cuenta con una línea ferroviaria directa que puede hacer llegar la mercancía hacia el medio oeste de Estados Unidos y eso queremos reforzar con Manzanillo”, acotó.

El director general de la API de Lázaro Cárdenas aseguró que el puerto ya tiene experiencia en hacer alianzas con otras terminales portuarias, incluso su crecimiento se debió a ello.

Como ejemplo, mencionó la alianza del 2004 con el Puerto de Long Beach, California, debido a que la central marina estadounidense sobrepasó su capacidad.

“Fue uno de los factores que nos ha favorecido (...) Un día nos reunimos con el director de Long Beach y nos dijo que tenía capacidad para recibir 10 millones de contenedores al año y que la sobrepasó. Él expuso que ya no tenía capacidad, que estaba saturado, ya no podía cruzar el área urbana de Los Ángeles y sus líneas férreas ya no se daban abasto, entonces dijo que desviará los barcos excedentes a Lázaro Cárdenas”, señaló.

“Nos fuimos haciendo mercado, eso es crear sinergia (...) El excedente lo compartió Long Beach y nos ayudó en la consolidación de ser un bastión. Ahora nosotros debemos ver así a Manzanillo y ellos a nosotros. Hay que crear sinergia y desarrollar más estrategias para ser más fuertes”, añadió.

Entre las virtudes que ofrece el puerto de Lázaro Cárdenas para la alianza, detalló, destaca su ubicación geográfica, ya que la autopista Siglo XXI permite acceder al corredor industrial del Bajío en cuatro horas.

“También tenemos un ferrocarril (con la empresa Kansas City) que se ha ido modernizando. De igual forma, nos encontramos en una zona con una gran capacidad de generación eléctrica; en conjunto producimos 7% de la energía a nivel nacional que nos ubica como un polo de desarrollo muy confiable”, refirió.

Varios frentes

Este año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la cancelación de las ZEE, porque consideró que no cumplieron con la función para la que fueron creadas.

Éste fue el proyecto regional más importante de la administración de Enrique Peña Nieto que integraba siete zonas ubicadas en ocho entidades: Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Puerto Chiapas (Chiapas), Progreso (Yucatán), Seybaplaya (Campeche) y Dos Bocas (Tabasco).

Las zonas con mayor monto previsto de inversión eran Coatzacoalcos (15,925 millones de dólares) y Lázaro Cárdenas-La Unión (9,741 millones).

Al respecto, el directivo aseguró que además de hacer la alianza con el puerto de Manzanillo, también están creando un frente con Guerrero y con más miembros de la Iniciativa Privada para que los beneficios fiscales permanezcan.

“A este desarrollo no le vamos a llamar ZEE, vamos a decir que es una zona fronteriza o recinto fiscalizado; está la intención de seguir desarrollándose, no importa el nombre que se tenga. Nosotros firmamos una carta con todos los actores de Michoacán y Guerrero para hacer un frente en común y pugnar por el desarrollo económico”, dijo.

Ventajas

Raúl Antonio Correa expuso que Lázaro Cárdenas genera arriba de 10,000 empleos directos, y mínimo, 30,000 indirectos; además, en promedio se manejan anualmente más de 1.4 millones de contenedores.

También es a nivel nacional el primer puerto en eficiencia de manejo de contenedores, con 104 y 105 ejes por hora.

“Esto nos llevó a que en este año a Lázaro Cárdenas haya llegado la embarcación de mayores dimensiones en América Latina, nunca antes llegó un barco al continente latino con estas dimensiones. Llegó el barco denominado MSC Amsterdam, con una característica geométrica de 400 metros de largo y 56 metros de ancho. Navegó sin dificultad”, sostuvo.

“Venimos desarrollando el programa de trabajo, buscamos atraer inversiones, que la gente se dé cuenta que contamos con el puerto de Lázaro Cárdenas (...) hoy se necesitan fortalecer las relaciones comerciales, darse una sinergia entre grupos de trabajo”, finalizó.