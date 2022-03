Acapulco, Gro. Si bien se contempla que la recuperación de la actividad turística se pueda dar totalmente para el 2023, luego del impacto negativo de la pandemia, la estrategia de negocios de Grupo Mundo Imperial continúa en este año para aprovechar este próximo escenario, por ello, actualmente se está concretando su participación en otros puntos del país, como Yucatán, aseguró Seyed Rezvani, director general de la compañía turística.

En entrevista con El Economista, el directivo detalló que al ampliar sus operaciones en la península yucateca, la empresa consolida su presencia en los dos litorales más importantes del país (Pácifico con Guerrero -en Riviera Diamante Acapulco- y el Golfo de México con Yucatán -Mérida-); con esto se podrá abarcar la mayor oferta de turistas posible.

“Nos ubicamos en dos de los destinos más importantes. Es un mensaje de que las entidades federativas siguen siendo atractivas para la inversión turística, Yucatán es un gran nicho de oportunidad”, aseguró.

Recalcó que otra de las razones para llegar a Yucatán es por el crecimiento económico que está registrando la entidad, así como el hecho de que es el estado más seguro en todo el país.

“Vemos que es muy próspero, Grupo Autofin México ha estado en Yucatán por muchos años”, ahondó.

Sin dejar de señalar que Grupo Mundo Imperial en julio del 2020 abrió Wayam Mundo Imperial en Mérida con una inversión aproximada de 300 millones de pesos y en participación con Grupo Vereda (el complejo cuenta con 52 suites, un carril de nado, un bar en el roof top, entre otros servicios), el directivo informó que se está trabajando en un nuevo proyecto, se trata del nuevo centro Xixim.

Este nuevo proyecto contempla una inversión cercana a los 50 millones de pesos y se espera que pueda iniciar operaciones durante el otoño del 2022, estará ubicado en Celestún, una Reserva de la Biosfera de la península de Yucatán.

“El siguiente producto es Xixim en Celestún, está en construcción y renovación, esperamos abrir la primera etapa en octubre y noviembre del 2022, con un concepto siempre lleno de 100% bienestar. Es un proyecto que me fascina, en la reserva de Yucatán, es un terreno de 5 hectáreas”, informó.

El director general resaltó que esta apertura de operaciones ya está impactando a la entidad en términos económicos, ya que se están generando 500 empleos directos así como 1,000 indirectos.

Planes en Riviera Diamante Acapulco

Seyed Rezvani dio a conocer que pese a la pandemia el Plan Maestro de Mundo Imperial sigue para la Riviera Diamante Acapulco, por lo que se busca concretar más proyectos en este destino.

“La pandemia nos ha venido a modificar tres años prácticamente, vamos a tratar de venir a cumplirlo para el 2025 y esperamos que las cosas vayan bien”, dijo.

Incluso, reveló que varios ejes de este plan ya se han podido cumplir; por ejemplo destacan los complejos hoteleros Princess, Pierre y Palacio Mundo Imperial, Expo Mundo Imperial y Forum Mundo Imperial; en total son 42,000 metros cuadrados para exposiciones.

También desarrolló el club de playa Scala Ocean Club; así como la tirolesa más larga del mundo sobre el mar, Xtasea; además del primer parque de cuerdas de altura en Acapulco, XMonkey.

Entre los últimos proyectos que inauguró la compañía, también destaca la Arena GNP Seguros, en donde se efectuó el Abierto Mexicano de Tenis del 21 al 26 de febrero.

Reveló que como siguientes puntos se busca concretar la construcción de un hospital y de un complejo de retiro enfocado en los adultos mayores; ya que el sector de turismo de salud está teniendo un auge.

“Parte de este plan maestro estaba centrado en el estadio. El turismo de salud, esto la verdad es nuestra próxima concentración y meta. Obviamente los proyectos están terminados, el proyecto arquitectónico, el proyecto está listo. Están haciendo las ingenieras”, puntualizó.

Ramas

Seyed Rezvani indicó que dentro del plan de operaciones para el destino, se busca fortalecer el rubro de turismo de reuniones, por lo que el rubro deportivo es muy importante.

Al respecto, la presidenta del Consejo Administrativo de Mextenis, Renata Burillo, precisó que el turismo deportivo está teniendo un auge para ayudar en la economía de las entidades federativas, como muestra está el Abierto Mexicano de Tenis para Guerrero para Acapulco.

“Los 10 días del Abierto Mexicano de Tenis es la segunda semana con mayor derrama económica para el puerto de Acapulco y es una semana que no es vacacional, no es un puente, no es Semana Santa ni Navidad, y es la segunda semana con mayor derrama económica del puerto, claro que estos eventos ayudan, generan una gran cantidad de trabajo”, subrayó.

Renata Burillo destacó que para detonar a este sector turístico no solamente se necesita coordinación con más miembros del sector privado, sino también con las autoridades subnacionales.

“Una no puede trabajar sin el apoyo del gobierno, tenemos una relación muy cercana con el gobierno municipal y definitivamente estatal, aquí (Guerrero) también nos apoya el gobierno federal en la parte de seguridad”, sostuvo.