Guadalajara, Jal. Jalisco será el primer estado del país en contar con un plan de reactivación económica que será elaborado de forma conjunta entre empresarios, sindicatos, universidades, gobierno y sociedad civil, afirmó el gobernador Enrique Alfaro.

En el marco de la conmemoración por el Día del Trabajo, el mandatario jalisciense informó que la próxima semana se instalará una mesa de trabajo con representantes de esos sectores para elaborar el proyecto de recuperación económica que, dijo, será prioritaria en la agenda pública del Estado.

"El primero de mayo va a marcar el arranque de un esfuerzo conjunto de proporciones nunca antes vistas en Jalisco. Vamos a salir adelante y Jalisco va a ser motor de la recuperación económica nacional", subrayó Alfaro Ramírez.

Añadió que el plan de reactivación económica "no es tener un documento de adorno, no es tener un plan para que no se cumpla, este, se va a convertir en el instrumento rector de la gran apuesta del proyecto de mediano y de largo plazo".

Ajuste presupuestal

El titular del Ejecutivo también anunció que presentará una propuesta para reorganizar el presupuesto estatal y llamó a todos los poderes públicos a presentar, a más tardar el próximo martes, su propio plan de austeridad y de ajuste presupuestal para enfrentar la crisis.

"Cada quien debe hacer su parte para que el dinero rinda; el plan que presentará el Ejecutivo estatal será ambicioso y hasta donde alcance, un plan construido con los pies en el suelo, y en el que demostremos que en Jalisco estamos cerrando filas", indicó el mandatario.