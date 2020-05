Monterrey, NL. A través de sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón pidió a los nuevoleonenses que lo ayuden a llegar a un acuerdo sobre el tema de la distribución de cerveza porque debido a las aglomeraciones que han ocurrido afuera de los centros de distribución han ocurrido más contagios de Covid-19.

“Es una experiencia que no habíamos tenido, denme su opinión, no arriesguemos a nadie (…) este día hubo 125 contagios y 6 defunciones, (esto se debe) a que cuando nos juntamos con mucha gente (hay más contagios), no sabemos quién lo trae (al virus), quiero tomar la mejor decisión”.

“Cuando dije que no iba a hacer producción de cerveza todo mundo salió a comprar cheve”, indicó el mandatario estatal.

Cabe recordar que el gobernador informó que a partir del 3 de abril se detendría la producción de cerveza por no ser una actividad esencial, por lo que no habría ni producción ni distribución, aunque no se prohibió la venta de esta bebida alcohólica.

Actualización de casos

Por otra parte, durante la actualización de casos de Covid-19, se informó que a la fecha suman 2,291 casos, más 19 casos que se detectaron hace unas horas en el Hospital Universitario.

La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, explicó que en el Hospital Universitario, tras haber sido detectado un brote de coronavirus, se realizó un estudio de brote, para llegar al caso cero.

Por ello, se han realizado 800 pruebas, pero faltan los resultados de 600 pruebas, inicialmente se detectó que el área de mayor riesgo de contagio era medicina interna, sin embargo, el estudio epidemiológico indicará si hay otras áreas de contagio.