Monterrey, NL. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Nuevo León, informó que en el mes de febrero del 2021 la inversión pública en el estado retrocedió en su comparación mensual y anual con -25.45% y -5% respectivamente, debido a la falta de licitaciones por el proceso electoral. Se espera que en el segundo semestre se retomen las licitaciones.

La inversión pública en febrero del presente año alcanzó 281,304 pesos, esto significó una disminución de -25.45% con respecto al mes anterior y una caída de -5% con relación al mismo mes del 2020.

“Esperamos que en el segundo semestre del año se retomen las licitaciones y se regularice la producción de insumos de la construcción como resultado del avance de la vacunación, lo que permitirá la generación de mayor inversión pública y privada”, comentó a El Economista, José Francisco Guajardo Valdez, presidente de CMIC Nuevo León.

El valor de la producción total de las empresas constructoras en el estado (pública y privada) ascendió a 2,635.8 millones de pesos en febrero del 2021, lo que representó un incremento de 9.78% con relación al mes de enero; sin embargo, tuvo un retroceso de -12.26% con respecto al mismo mes del año pasado.

Guajardo Valdez aclaró que aunque de manera anual cayó la producción de las empresas constructoras -12.26%, no se puede realizar una comparativa real con el mes de febrero del 2020, ya que aún no se presentaba en la entidad la pandemia de Covid-19, ni había iniciado el paro de labores por considerar a esta industria como una actividad no esencial.

El valor de producción del sector privado sumó 2,354.5 millones de pesos en febrero pasado, lo que significó un avance de 16.35% con relación a febrero del año anterior, y una caída de -13.05% anual.

“La inversión privada refleja los esfuerzos de los inversionistas, ya que de forma mensual presentó un incremento de 16.35%”, destacó el dirigente.

Por otra parte, aseguró que esperan una mayor recuperación en el empleo, ya que a la fecha han logrado retornar al trabajo más de 60% del personal de la construcción que está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que al mes de marzo sumó 138,000 trabajadores.

Ocupación

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Nueva Edición, al cuarto trimestre del 2020 la ciudad de Monterrey se colocó en décimo lugar en la tasa de ocupación del sector secundario con 31.8%, por arriba del promedio de 25.8% en 39 ciudades.

En el sector secundario de Monterrey la construcción alcanzó 23%, la industria de transformación 75% y la industria de extracción y electricidad sólo un 2 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje en la tasa de ocupación del sector secundario son: Ciudad Juárez (47.8%), Reynosa (46.2%), Saltillo (41.8%), León (37.1%) y Tlaxcala (35.4%). Los últimos cinco puestos son para: Acapulco (15.1%), Tuxtla Gutiérrez (16.4%), La Paz (16.5%), Cancún (16.8%) y Tepic (17%), de acuerdo con la ENOE Nueva Edición, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

